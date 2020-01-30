Известный блогер оказался между жизнью и смертью

Дикие условия сказались на здоровье Китуашвили. После длительного голодания и пребывания на солнце человек без особой физической подготовки почувствовал себя плохо. Непривычные нагрузки сказались на здоровье, а медики поставили ему диагноз "гипоклемия" на фоне сахарного диабета.
Грузный мужчина недавно получил приглашение в обновленную версию программы о выживании на необитаемом острове. Чтобы побороться за звание самого стойкого, он отправился на далекие Филиппины. Из-за желания испытать свои возможности блогер едва не впал в кому, сообщает телеграм-канал Mash.
По словам Давидыча, которые приводит издание "Телепрограмма.pro", в какой-то момент он почувствовал слабость и не смог стоять на ногах. Пока что организаторы шоу никак не прокомментировали опасную ситуацию.
Напомним, Эрик Китуашвили прославился благодаря скоростным заездам, также он является создателем социальной сети для любителей быстрой езды. В 2016 году угодил за решетку по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, в 2018-м вышел на свободу.
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