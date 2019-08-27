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Шоу-бизнес

"А когда ты сдохнешь?": народ желает смерти больному раком блогеру

Юлия Козлова. Фото: instagram.com/ylifit/
Популярный Instagram-блогер Ylifit много лет живет с онкологией. Юлия Козлова перенесла сложную операцию и заново училась ходить.
прочитано 281 раз

"Мой диагноз? У меня – интрамедуллярная астроцитома спинного мозга, симптомы которой проявляются примерно раз в пять лет и возможно потребуются следующие операции, которые понесут серьезные последствия – человек просто может в дальнейшем не встать, так как с возрастом организм перестает быстро восстанавливаться. В 18 лет я достаточно легко отделалась – какие-то три месяца училась ходить, а это считается коротким периодом для восстановления. Например, со мной в Instagram связывалась девушка – у ее мужа такая же болезнь, но он все еще не ходит, хотя прошло уже полтора года после операции", – поделилась блогер Ylifit с корреспондентом "Дни.ру".

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О болезни Юлия узнала в 18 лет. У нее были проблемы со спиной – сколиоз 3-4 степени. Козлова ходила на лечебную физкультуру, массажи, гидро-ванны, вытяжку позвоночника. Проводились процедуры, которые запрещены при онкологии.

"С 7 по 11 класс лечила спину, но, как потом выяснилось, не от того. В 11 классе даже сказала маме, что не вижу никаких улучшений, и мне надоело лечиться. В итоге после поступления в московский ВУЗ и переезда в столицу мама настояла на том, что мне стоит пройти обследование в Москве. Первый же врач сказал, что нужно сделать МРТ... Тогда я впервые слышала данное слово, и смоленские врачи видимо тоже. На МРТ сделали контраст, чтобы опухоль окрасилась, и ее на снимке было лучше видно. После расшифровки был озвучен диагноз, а также пожелание: оперироваться как можно скорее. В случае промедления – инвалидная коляска до конца жизни. В итоге нам удалось найти врачей в Бурденко, которые выполнили данную операцию и сохранили способность ходить", – сказала Козлова.

Сейчас размер ее опухоли зависит от настроения – если она нервничает, то образование увеличивается, и у нее начинаются адские боли в спине. "Мало того, что правая нога потеряла чувствительность, так еще и нельзя нервничать. Потеря чувствительности в дальнейшем может распространиться на все ее тело – именно такие последствия могут быть после второй операции", – сетует девушка.

"Еще одна проблема, по словам Козловой, – это хейтеры, которые частенько спрашивают: "А когда ты сдохнешь?".  Блогер считает, что некоторые люди получают удовольствие от попытки сделать кому-то больно.

"Им просто непривычно видеть больного человека, который работает и радуется жизни. У всех представление о больных онкологией примерно такое: человек лежит на кровати, побритый налысо, и проходит процедуру химиотерапии. Он не говорит, не ест и даже не встает – просто пребывает в ожидании своей смерти. В моем случае это не так: мне сделали операцию, но часть опухоли осталась, поэтому постоянно приходится ходить и проверяться", – рассудила Юлия.

Ylifit начала вести блог, когда училась в 11 классе. Юлия публиковала снимки природы и животных. "Тогда официальный аккаунт Instagram дал мне позицию в топ рекомендуемых блогеров и прислал какой-то подарок из Штатов. В общем, блогу Ylifit уже пять лет", – отмечает Козлова.

О болезни Юлия решила рассказать подписчикам, когда уже встала на ноги. Девушка пошла в зал, набралась опыта и переделала свою страницу в спортивный блог. Именно тогда она стала вкладывать деньги в рекламу, которые получала за работу администратором.

"Можно ли мне заниматься фитнесом? Можно! Но вообще врачи сказали, что я обречена на два килограмма максимум – это два пакета молока", - добавила Ylifit.

Юля не очень обрадовалась данной новости – да, первое время девушке даже пакет молока было тяжело донести, но ей хотелось это изменить. У Козловой были проблемы с координацией, поэтому она отправилась в зал. Она хотела ходить, как нормальный человек – по прямой, а не петлять, как алкоголик. Юля сказала врачу, что занимается с весами, доктор стал наблюдать за образованием – пока никаких существенных изменений в отношении опухоли и позвоночника нет.

"Сразу после операции случился момент, после которого я сильно не люблю церковь и батюшек. Когда я лежала в больнице, по палатам ходила монашка и рассказывала, что при больнице есть храм, где можно причаститься и исповедоваться. Я была на столько морально подавлена, что решила найти утешение в церкви.

Я приехала к ним на коляске по таким тоннелям! Оказалось, что данная церковь никак не приспособлена к посещению ее инвалидами... Моей маме приходилось на себе тащить коляску с моим весом. В храме нас ждала какая-то процедура – надо было что-то съесть и чем-то запить. Батюшка держит ложку передо мной, а у меня в это время разрывает от боли спину. "Наклонись ближе!" – грубо говорит он. Человек видит, что я сижу в инвалидном кресле, что не могу наклониться, а ему сложно просто протянуть ложку мне ко рту. В этот момент я зарыдала... С того момента я не ношу крестики и иконки. Я считаю, что я себя сама сделала. Я поверила в себя, в меня поверила мама. Я захотела пойти – я пошла", – рассказала популярный блогер Ylifit.

27 августа 2019, 00:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кобзон по именам назвал больных раком звезд

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Дебильное название! Народ желает выздоровления,а что желают несколько подонков-зачем приписывать всем?!!! До того утомили эти дурацкие лозунги!! Народ в шоке,народ негодует и т.п.
1

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