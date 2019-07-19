Ведущий "Дома-2" назвал Стоцкую "больным кроликом"

Ведущий шоу "Дом-2" Влад Кадони раскритиковал внешний вид певицы. Анастасия Стоцкая, по его словам, сделала неудачный макияж.

Влад Кадони в пух и прах разнес образ, который артистка выбрала для похода на премию "Мама года 2019" журнала Moda Topical. Телеведущий отметил, что Анастасия Стоцкая переборщила с мейкапом.

"Цвет теней слишком опасный – с ним любая станет похожа на больного кролика. Нужна четкая темная граница между складкой века и глазом. Да и для губ подошел бы более нежный оттенок. С такими яркими волосами нельзя перегибать с мейком. Здесь же ту мач", – цитирует Кадони StarHit.

Иронично, но на той премии Анастасию Стоцкая получила приз в номинации "Стильная мама". Видимо, с мнением Влада Кадони согласны не все.

Напомним, Анастасия Стоцкая замужем за ресторатором по имени Сергей. Вместе супруги воспитывают восьмилетнего сына Александра и двухлетнюю дочь Веру. Артистка активно занимается собственной карьерой, однако в приоритете у нее семья.

"Для детей стараюсь быть не только мамой, но и другом. Для меня важно проводить максимально много времени с Сашенькой и Верочкой. Иначе упускаешь нечто важное, когда не видишь их день, два, неделю. Именно поэтому я пытаюсь в вопросах, связанных с детьми, делать все сама: укладывать их спать, купать, водить в школу. Думаю, что эти моменты остаются навсегда в памяти и в душе у мамы и ребенка", – говорила Анастасия Стоцкая в одном из интервью.