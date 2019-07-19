Ведущий "Дома-2" назвал Стоцкую "больным кроликом"

Влад Кадони в пух и прах разнес образ, который артистка выбрала для похода на премию "Мама года 2019" журнала Moda Topical. Телеведущий отметил, что Анастасия Стоцкая переборщила с мейкапом.
"Цвет теней слишком опасный – с ним любая станет похожа на больного кролика. Нужна четкая темная граница между складкой века и глазом. Да и для губ подошел бы более нежный оттенок. С такими яркими волосами нельзя перегибать с мейком. Здесь же ту мач", – цитирует Кадони StarHit.
Иронично, но на той премии Анастасию Стоцкая получила приз в номинации "Стильная мама". Видимо, с мнением Влада Кадони согласны не все.
Напомним, Анастасия Стоцкая замужем за ресторатором по имени Сергей. Вместе супруги воспитывают восьмилетнего сына Александра и двухлетнюю дочь Веру. Артистка активно занимается собственной карьерой, однако в приоритете у нее семья.
"Для детей стараюсь быть не только мамой, но и другом. Для меня важно проводить максимально много времени с Сашенькой и Верочкой. Иначе упускаешь нечто важное, когда не видишь их день, два, неделю. Именно поэтому я пытаюсь в вопросах, связанных с детьми, делать все сама: укладывать их спать, купать, водить в школу. Думаю, что эти моменты остаются навсегда в памяти и в душе у мамы и ребенка", – говорила Анастасия Стоцкая в одном из интервью.
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