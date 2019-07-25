Развод звезд "Дома-2" превратился в побоище (видео)

Звезды "Дома-2" делят имущество. Леша Кудряшов окончательно разочаровался в Насте Балинской. Кавалер вслух размышлял, что заберет с собой, покидая бывшую возлюбленную.
Настя Балинская сопровождала эти размышления едкими комментариями. А Леше она посоветовала закрыть рот. Парень не выдержал и набросился на звезду "Дома-2", схватил за шею. Чем закончилась эпическая битва, зрители узнают в ночном эфире реалити-шоу.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Муж стал импотентом
Как найти правильного спутника жизни?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Шлифану пилотку
Толстые ноги
Как Пугачева так похудела?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Он меня не хочет
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Хочу завести лысого кота
Моя подружка стала любовницей шефа.
Повышенное давление
Что такое чистая любовь?
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Не говорит что любит
Секс раз в день но мне мало
Установила пароль на телефоне
Мне 35 и у меня не было секса
Токсикоз
Спалила его измену
почему по радио и тв.,постоянно мусолят Украину?