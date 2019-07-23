Доронину обокрали в Москве

Российская актриса Елена Доронина стала жертвой кражи. Неизвестные проникли в ее квартиру на Судостроительной улице в Москве и похитили ювелирные украшения и 60 тысяч рублей.
Общая сумма ущерба составила 258 тысяч рублей. Артистка уже написала заявление в полицию. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
Напомним, Елена Доронина сыграла в фильме "О чем говорят мужчины". Она также принимала участие в создании таких сериалов, как "Кухня", "Высший пилотаж" и "Метод", передает "Вечерняя Москва".
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