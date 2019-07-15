Певица Алсу резко отреагировала на слухи о пластике

Вокалистка прокомментировала выпад недоброжелателя. Певица Алсу ответила на бестактный вопрос о пластике.

Знаменитость опубликовала в личном Instagram фото. Исполнительница позирует в свободной рубашке и белой юбке с запахом.

Меж тем подписчики оценили не только наряд певицы Алсу, но и ее безупречные внешние данные. Один из них прямо спросил звезду, какой пластический хирург сделал ей такой красивый нос. Знаменитость не выдержала и резко ответила: "Родители".

Слухи о том, что певица Алсу сделала ринопластику, появились более 15 лет назад. Говорили, что знаменитость оперировалась в Америке. Врачи немного скорректировали форму и ширину носа звезды: исчезла небольшая горбинка, спинка носа стала гораздо уже, а кончик укоротился. Сама артистка слухи о пластике категорически отрицает.

Ранее певица Алсу рассказывала, что освоила очень полезный навык – коррекцию черт лица с помощью декоративной косметики. Звезда научилась сама делать себе макияж – подчеркивать достоинства и скрывать недостатки.

Напомним, повышенное внимание к певице Алсу – это следствие скандала, в который попала ее дочь Микелла Абрамова. Наследница звезды стала победительницей шестого сезона проекта "Голос. Дети". Многие посчитали это несправедливым. После долгих разбирательств результаты аннулировали.