Певица Алсу резко отреагировала на слухи о пластике

Знаменитость опубликовала в личном Instagram фото. Исполнительница позирует в свободной рубашке и белой юбке с запахом.
Меж тем подписчики оценили не только наряд певицы Алсу, но и ее безупречные внешние данные. Один из них прямо спросил звезду, какой пластический хирург сделал ей такой красивый нос. Знаменитость не выдержала и резко ответила: "Родители".
Слухи о том, что певица Алсу сделала ринопластику, появились более 15 лет назад. Говорили, что знаменитость оперировалась в Америке. Врачи немного скорректировали форму и ширину носа звезды: исчезла небольшая горбинка, спинка носа стала гораздо уже, а кончик укоротился. Сама артистка слухи о пластике категорически отрицает.
Ранее певица Алсу рассказывала, что освоила очень полезный навык – коррекцию черт лица с помощью декоративной косметики. Звезда научилась сама делать себе макияж – подчеркивать достоинства и скрывать недостатки.
Напомним, повышенное внимание к певице Алсу – это следствие скандала, в который попала ее дочь Микелла Абрамова. Наследница звезды стала победительницей шестого сезона проекта "Голос. Дети". Многие посчитали это несправедливым. После долгих разбирательств результаты аннулировали.
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