Валерия поздравила знаменитого певца

Певица Валерия в своем Instagram поздравила популярного певца Егора Крида. У звезды сегодня юбилей – 25 лет.

Артистка постаралась и написала длинное и искреннее поздравление. Егор моментально ответил. "Спасибо!" – написал растрогавшийся Крид.

"С днем рождения, Егор! С юбилеем! Столько всего уже сделано тобой, несмотря на молодые годы, но еще больше предстоит. Твори, пой, "рви" все хит-парады. Пусть народная любовь к тебе только крепнет. Цени все, что с тобой сейчас происходит, дорожи дружбой, люби профессию, будь достойным преданности твоих поклонников. Будь здоров и счастлив! Привет и поздравления твоим замечательным родителям", – написала супруга Иосифа Пригожина.

Отметим, поздравление Валерии было одним из первых. По данным Пятого канала, поклонники присоединились к ее словам, многие начали оставлять свои пожелания. "Побед по жизни и воплощения задуманного", "Мы всегда с тобой!", "Процветания тебе, удачи, еще большего взлета на долгие годы", – писали почитатели.

"Это так замечательно, что в настоящее время можно поздравить того, кого никогда и не видел, но чье творчество делает жизнь краше", – радостно отметил пользователь Сети.

Напомним, свой прошлый день рождения Егор Крид отпраздновал в столичном караоке-клубе "Кадриль". На праздник были приглашены многие члены светской тусовки.