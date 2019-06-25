Валерия поздравила знаменитого певца
Артистка постаралась и написала длинное и искреннее поздравление. Егор моментально ответил. "Спасибо!" – написал растрогавшийся Крид.
"С днем рождения, Егор! С юбилеем! Столько всего уже сделано тобой, несмотря на молодые годы, но еще больше предстоит. Твори, пой, "рви" все хит-парады. Пусть народная любовь к тебе только крепнет. Цени все, что с тобой сейчас происходит, дорожи дружбой, люби профессию, будь достойным преданности твоих поклонников. Будь здоров и счастлив! Привет и поздравления твоим замечательным родителям", – написала супруга Иосифа Пригожина.
Отметим, поздравление Валерии было одним из первых. По данным Пятого канала, поклонники присоединились к ее словам, многие начали оставлять свои пожелания. "Побед по жизни и воплощения задуманного", "Мы всегда с тобой!", "Процветания тебе, удачи, еще большего взлета на долгие годы", – писали почитатели.
"Это так замечательно, что в настоящее время можно поздравить того, кого никогда и не видел, но чье творчество делает жизнь краше", – радостно отметил пользователь Сети.
Напомним, свой прошлый день рождения Егор Крид отпраздновал в столичном караоке-клубе "Кадриль". На праздник были приглашены многие члены светской тусовки.
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