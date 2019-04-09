Семенович показала ножки на миллион
39-летняя Анна Семенович устроила фотосессию в ослепительном наряде. Артистка предстала перед поклонниками в черном платье, усыпанном блестками. Дополнили образ серьги-кисточки и белые туфли-лодочки.
Больше всего фанатов экс-солистки "Блестящих" поразило глубокое декольте, а также высокий разрез, обнаживший ноги певицы. Анна Семенович приняла вызывающую позу, положив одну руку на бедро, а вторую на талию. Комментарии под фотографией – восторженные.
"Аня, Ваши ножки на миллион! Грация. А какая Вы эффектная в клипе с Сябитовой", "Роковая женщина", "Помада и серьги классные!!!", "Аня! Выглядишь, как всегда, шик", "Вау, Анна! Так великолепно выглядишь, глаз не оторвать", – осыпали Семенович комплиментами подписчики.
Анна Семенович признавалась, что не отказывает себе в удовольствии съесть что-нибудь вкусненькое – к примеру, жареную картошку. А форму ей удается поддерживать благодаря упорным тренировкам в спортзале.
Почти под каждым постом Анны Семенович в ее микроблоге появляются вопросы о личной жизни певицы. Поклонников волнует, когда артистка станет мамой. Семенович недавно ответила на большинство вопросов в Instagram, устроив викторину "вопрос-ответ". На главный вопрос, о наследнике, певица отшутилась. Анна заявила, что любит детей – но только чужих, пишет Teleprogramma.pro.
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