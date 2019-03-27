Известная актриса обнародовала видео домашних родов
Трогательная видеозапись появилась на странице певицы в Instagram. Хиллари Дафф призналась, что долго раздумывала над тем, стоит ли выкладывать такой личный ролик. "Это было мило и в то же время удивительно, что сразу после рождения малышка обняла меня в первый раз. Я думаю, что в тот момент она как будто похвалила меня", – поделилась звезда.
Исполнительница рожала дома в надувном бассейне в окружении родственников и близких – матери, сестры и любимого супруга, музыканта Мэттью Кома. По словам актрисы, старший ребенок находился в это время во дворе и играл в конструктор.
"Не могу поверить, что это произошло пять месяцев назад. Кажется, что Бэнкс всегда была рядом с нами. А время летит быстро. Вчера она впервые попробовала авокадо. Я безумно счастлива, что у меня такая насыщенная жизнь", – заключила Хиллари Дафф.
Реакция поклонников оказалась неоднозначной. Одни пришли в восторг от видеозаписи и назвали ее невероятно красивой, другие раскритиковали певицу за то, что она делится с публикой такими интимными моментами, пишет "Экспресс газета".
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