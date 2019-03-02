"Низменные влечения": Найден корень всех бед несчастной Кравец
"В семье светской львицы Алены Кравец царит полный хаос. Сначала гламурная блондинка ушла от мужа к молодому и небогатому парню, а затем и сам Руслан Кравец нашел себе новую пассию. Мужчина увлекся стриптизершей из "Дома-2" Настей Кочервей, которую привел в свой дом и даже познакомил с 11-летней дочерью", – в разговоре с "Дни.ру" напомнил журналист Антон Беккужев.
"Если честно, в данной ситуации мне меньше всего хочется обсуждать поведение дам. Все-таки женщины – натуры эмоциональные и переменчивые, поэтому спрос, на мой взгляд, здесь должен быть с мужчины",– уверен он. Тем более, что понять мотивацию светской львицы не составляет труда.
"Возможно, Алена действительно хотела проучить супруга и вызвать его ревность, затеяв интрижку с молодым фаворитом. Но что сделал Руслан? Вместо того, чтобы вернуть жену в семью и вернуть доверие возлюбленной, горе-бизнесмен нашел утешение в объятиях девушки с низкой социальной ответственностью", – заметил Беккужев.
"Мало того, Кравец открыл для Кочервей двери своего дома, и стриптизерша расхаживала по владениям звездной семьи в откровенных нарядах, открывающих самые интимные места девушки, прямо на глазах у несовершеннолетней дочери Руслана и Алены. Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Похоже, мужчина на старости лет поддался самым низменным влечениям и стал "слаб на передок", напрочь забыв о семейных ценностях", – раскрыл журналист корень семейных бед четы Кравец.
"Конечно, в данный момент бизнесмен может привлечь внимание лишь стриптизерш и эскортниц, которые рассматривают его, как "кошелек с деньгами". Надеюсь, в ближайшее время Кравец образумится и поймет, что в его возрасте нужно ценить брак и жену, которая посвятила ему столько лет жизни. Хочется верить, что вскоре Руслан вернет и Алену и сумеет восстановить гармонию в паре хотя бы ради дочери", – заключил он.
В Сети идет горячая дискуссия
Звезда не смогла сдержать эмоций
Артистка терпит жуткую боль
Телеведущая откровенно рассказала о личном