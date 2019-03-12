Затравленная перед "Евровидением" певица Maruv благословила Лазарева на победу

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова
партнеры
Вторник 12 марта
Лента новостей
13:23
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из пистолета
13:07
Мать московской девочки-маугли планировала изуверское убийство
12:58
Как принятие ванны превратить в магический ритуал
12:56
Володин осудил бестактные заявления о малоимущих пенсионерах
12:52
12-летний ребенок умер в Москве от ВИЧ из-за молчания родителей
12:36
"Вся в коричневом": Порошенко подставил Тимошенко под вентилятор
12:30
Как выбрать продукты для Великого поста
12:20
Преступные лидеры получат до 20 лет тюрьмы
11:53
Угрозы украинского ведущего довели россиянку до нервного срыва (видео)
11:39
Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса
11:00
Скончался всемирно известный чемпион мира по футболу
11:00
Раскрыта причина катастрофы Boeing в Эфиопии
10:46
В аэропорт Якутска поступило сообщение о заложенной бомбе
10:34
Легендарная ведьма Алена Полынь раскрыла секрет женского счастья
10:23
Обнаглевшего Порошенко прищучили за махинации
10:17
Жителей Земли готовят к жуткой катастрофе
10:06
Конор Макгрегор украл телефон у поклонника
09:39
Медведева нанесла новый удар Туктамышевой
09:28
Стало известно, был ли убит муж Божены Рынской
09:08
Одураченный инвалид потребовал с Бузовой и Баскова миллион
09:06
Дети задыхаются: в Благовещенске экстренно эвакуировали школу
08:54
Викторию Боню побили молотком в Белоруссии
08:21
Прилюдно униженный Порошенко удрал по лужам от разъяренной толпы
08:14
Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка
07:44
Лукашенко сделал странное заявление после слов о "российской оккупации"
07:05
Проводившая мужа в тюрьму Кабаева рассказала о сексе в самолете
05:35
Благородную Нюшу предупредили о полчищах завистников
03:19
Известная певица заблудилась в горах
01:33
Взбалмошную Бузову призвали успокоиться
23:20
Сексуальную дочь Апексимовой раскрыли у Миронова
22:00
Зеленский растоптал алкоголика Порошенко
21:53
Леденящая кровь трагедия произошла в Москве
21:41
"Как у козы рожки": народ взорвался из-за торчащих коленей Пугачевой
21:14
Латвия построила на границе с Россией забор
20:59
В Удмуртии съехавшая с дороги иномарка насмерть сбила пешехода
20:52
Погиб водитель: подробности страшной аварии в Казани
20:41
Звезда сериала "Кухня" удивила неожиданным диагнозом
20:32
В Нижнем Тагиле пьяная автоледи протаранила дом
20:22
В Тюмени автобус столкнулся с иномаркой
20:08
Значение сна с понедельника на вторник
19:54
В Москве жестоко избили и порезали китайского дипломата
19:36
"Ты вообще не знаешь": Собчак подняли на смех из-за Виторгана
19:31
Под Омском пьяный водитель влетел под КамАЗ
19:26
Под Нижним Новгородом задержали вагон глютена
19:17
"Чушь собачья": у переплачивающих за услуги ЖКХ россиян нашлась защита
19:05
Такси с пассажирами попало в ДТП на выезде из Ростова
18:43
Борисов стравил грызущихся за наследство родственников советской звезды
18:35
Певица Нюша обрела покой
18:34
Подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына отпустили из зала суда
18:19
"Единая Россия" нашла нарушения при маркировке молочной продукции
18:13
Украинцы в шоке от поддержавшей Путина Меркель
18:06
Василий Лановой экстренно госпитализирован
18:04
В Мурманске пьяная девушка ударила полицейского ножом
17:40
Находившегося 18 лет в розыске мужчину поймали в Москве
17:38
"Уже сама не помнит": стареющую Пугачеву разнесли за юбилейный концерт
17:18
Раскрыта причина стрельбы токаря в начальника цеха в Уфе
16:57
Разгоряченная Барановская прикрыла грудь вениками (фото)
16:51
Тимошенко влепила звонкую пощечину выскочке Зеленскому
16:51
Шепелев не сдержался после разоблачения предполагаемой дочери
16:45
Адвокаты: суд нарушил право на защиту Олега Сорокина
16:40
В Башкирии прохожие скрутили и сдали полиции опасного грабителя
16:37
Подробности о найденной в Москве девочке-маугли
15:46
Ведущую "Орла и решки" распекли за снимок без лифчика
15:44
Набросившийся на Путина Лукашенко возмутил поведением
15:40
Россия стягивает войска к границе с Украиной
15:31
Звезда сериала "Кухня" попала в больницу
15:26
Табаков вывел в свет резко сдавшую Зудину
15:16
Во время "охоты" на Нибиру обнаружили новую планету
15:13
Дерущаяся Пьеха вынудила Корчевникова спрятать лицо
15:05
Православные бунтуют против пасхального "шабаша" Цымбалюк-Романовской в храме
14:52
"Обреченные": выживший из группы Дятлова раскрыл тайну гибели туристов
14:41
США сбили пассажирский самолет над Украиной
14:39
Под Москвой младенец уснул в гостях и умер
14:34
Александр Цекало тайно женился на молодухе
14:25
Вылетевший из Москвы самолет экстренно приземлился из-за сообщений о бомбе
14:24
Экс-участница "Дома-2" возбудила народ огромной грудью
14:19
Жительница Петербурга морила голодом троих детей
14:16
Родившая Тодоренко поразила подтянутой фигурой в бикини
14:13
"ЕР" передала в прокуратуру жалобы на двойную оплату за вывоз мусора
14:03
Матери Сергея Горобченко отрезали часть лица
14:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 марта 2019 года
13:55
Найдено эффективное средство для защиты от рака
13:51
В Москве пройдет выставка INTERCHARM Professional 2019
13:45
Пьянка полицейских под Москвой обернулась серьезными последствиями
13:37
Звезду "Последнего героя" унизили за рассказ об онкологии
13:28
Москвичей предупредили о возвращении морозов
13:17
Обнародованы результаты выборов на Украине
13:16
Изменившуюся до неузнаваемости Седокову уличили в пластике
13:11
"Глаза лезут на лоб": Подольская возмущена отношениями Преснякова с сыном-грубияном
13:08
Какие сны снятся перед смертью
13:02
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
12:44
Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева
12:42
Жаждущий денег Шнуров заткнул за пояс Киркорова
12:36
Зоркий Порошенко вычислил главного агента Кремля
12:35
МКБ увеличил чистую прибыль на 31,5% по итогам 2018 года
12:19
Вывалившая грудь Волочкова подралась прямо на съемках
12:12
Маркл получила выволочку из-за мерзких сплетен
12:04
На трассе Владивостока перевернулся грузовик
11:57
Доллары в трусах: ушлая Тимошенко попалась на контрабанде
11:52
Затравленная Лопырева нелепо оправдалась за равнодушие к своему ребенку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Православные бунтуют против пасхального "шабаша" Цымбалюк-Романовской в храме
Исхудавшая донельзя Пугачева произвела фурор на юбилее Леонтьева
"Уже сама не помнит": стареющую Пугачеву разнесли за юбилейный концерт
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Набросившийся на Путина Лукашенко возмутил поведением
Вывалившая грудь Волочкова подралась прямо на съемках
Шоу-бизнес

Затравленная перед "Евровидением" певица Maruv благословила Лазарева на победу

Maruv. Фото: www.globallookpress.com
Украинская певица Maruv заявила, что будет болеть за Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Она отметила, что испытывает дружеские чувства к музыканту Сергею Лазареву.
прочитано 240 раз

Исполнительница рассказала, что посмотрит каждый номер и будет мысленно поддерживать всех участников. Украинская звезда добавила, что ее симпатии на стороне российского музыканта Сергея Лазарева. "У нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать", – поделилась Анна Корсун.

ПО ТЕМЕ

Отвергнутую Украиной Maruv приласкали в России

Вскрылась связь Лазарева с украинской певицей Maruv

Maruv также заявила, что больше не примет участие в национальном отборе на конкурс, потому что считает "Евровидение" уже неактуальным для себя событием. Певица уже не раз выступала на отборе. "Нет, не пойду. Все, достаточно. Я находилась на отборы на всю жизнь. Спасибо за то, что поддерживали меня, но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой этого конкурса надо завязывать. Это уже пережило себя", – приводит ее слова агентство УНИАН.

Напомним, в конце февраля Украина объявила о том, что не примет участие в конкурсе "Евровидение-2019". Победительница национального отбора Maruv была несогласна с условиями договора украинской телевизионной компании и назвала их кабальными. Согласно соглашению, Анна Корсун должна была выполнять любые требования и указания вышестоящих лиц. От выступления в Израиле также отказались еще три музыкальных проекта. 

Автор: Полина Крылова12 марта 2019, 13:14

комментарии

Политика

Зеленский растоптал алкоголика Порошенко
Украинцы в шоке от поддержавшей Путина Меркель
Тимошенко влепила звонкую пощечину выскочке Зеленскому
Обнародованы результаты выборов на Украине

Шоу-бизнес

Гузеева обратилась к запуганной Кудрявцевой
Всплыли неожиданные данные о прошлом Маркл
"Он так тонко чувствует меня!": Зудина разоткровенничалась о Богомолове
Раскрыты баснословные заработки Малышевой

Проишествия

Леденящая кровь трагедия произошла в Москве
В Москве жестоко избили и порезали китайского дипломата
Подробности о найденной в Москве девочке-маугли
Россияне погибли в катастрофе Boeing 737

Lifestyle

Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Кирилл Белоруков и Полина Телешова: "Очень хочется снова окунуться в кремлевскую атмосферу"
Роскошная Нетребко произвела фурор на Венском балу
Шоу-бизнес

Проводившая мужа в тюрьму Кабаева рассказала о сексе в самолете

Судя по всему, звезда любит эксперименты
Шоу-бизнес

Реаниматологи колдуют над рожей Началовой

Артистке поставили неутешительный диагноз
Шоу-бизнес

Одураченный инвалид потребовал с Бузовой и Баскова миллион

Истец уверен, что артисты – соучастники мошенников
Шоу-бизнес

Пышка из Comedy Woman раскрыла секрет похудения

Звезда сбросила за месяц более 10 килограммов

Гороскоп

Благородную Нюшу предупредили о полчищах завистников
Взбалмошную Бузову призвали успокоиться
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Табаков вывел в свет резко сдавшую Зудину
Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева
Житель Перми признан самым сексуальным учителем английского
Австралийка в 41 год выглядит на 20

Спорт

Триумфальное возвращение: Медведева побила Загитову и Туктамышеву
Известный футболист прочеканил блин на Масленицу (видео)
"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини

Регионы

"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru