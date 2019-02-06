Известная певица оглохла после пластической операции

Потерей слуха обернулась пластическая операция для московской певицы Елены Демидовой. Артистку мучают боли, она практически стала инвалидом.

Певица решила сделать подтяжку лица и обратилась в дорогую и престижную клинику на Новом Арбате. Назначили пластическую операцию, которую проводил хирург – кандидат медицинских наук.

По словам Елены, во время операции она услышала хлопок. Однако боли не почувствовала, поскольку была под анестезией. Однако вскоре действие обезболивающих препаратов прошло и начались мучения.

Певица не могла даже дотронуться до уха – ее как будто било током. Хирург сказал, что после пластики так и должно быть. Но через пару месяцев боли не прекратились. Вдобавок певица стала глохнуть.

Елена обратилась в районную поликлинику, ее отправили на МРТ. Выяснилось, что у артистки в результате пластической операции прокол подъязычного нерва и слюнных желез. Как сообщает телеграм-канал Mash, Демидова потратила на лечение и реабилитацию 650 тысяч рублей, а результат неудачной пластики все еще сказывается. Певица уверена: хирург еще во время операции понял, что что-то пошло не так.

Не так давно сообщалось, что американская певица Мадонна пустилась в эксперименты со своей внешностью и решилась на пластику. В частности, фанаты бурно обсуждали снимок из нью-йоркского бара, где звезда спела со своим сыном Дэвидом. Поклонников удивил вид резко увеличившегося в размерах тыла артистки. Все пришли к единому мнению – она сделала пластику ягодиц.

