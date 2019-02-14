"Хочется романтики": Орлова встала на колени в День всех Влюбленных

Экс-солистка "Блестящих" и телеведущая поделилась с поклонниками эмоциями на своей страничке в Instagram. При этом Ольга Орлова опубликовала новое фото с отдыха.

Знаменитость прекрасно проводит время на Сейшелах и ежедневно радует своих фолловеров яркими солнечными снимками. В День Святого Валентина она выложила в соцсети фото на пляже, на фоне Индийского океана. Орлова позирует на коленях в слитном темно-синем купальнике, отлично подчеркивающем ее стройную фигуру.

"Влюбленные есть среди вас? Отзовитесь. Сколько дней, месяцев или лет вашей любви? В этот день хочется романтики и романтических историй))) Если это не секрет – поделитесь своими историями", – обратилась к подписчикам Орлова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). И фолловеры тут же с удовольствием приняли "вызов".

Помимо личных историй, поклонники отметили, что звезда отлично выглядит. "Чудо, как хороша", "Просто девчонка!!! Олечка! Умница!!! Так выглядеть!!!", "Красивое фото и Ольга, и природа", – прокомментировали снимок пользователи соцсети. Однако некоторые нашли ракурс неудачным, поскольку, по их мнению, на фото некрасиво выглядят мышцы ног Орловой.

Как писали "Дни.ру", ранее подписчики раскритиковали Ольгу за злоупотребление фоторедакторами. По их мнению, 41-летняя Орлова слишком сильно ретуширует свои снимки и не умеет достойно стареть, стесняясь своего возраста.