Народ набросился на сексапильную экс-солистку "Блестящих"
Ряд снимков 41-летней артистки, как считают пользователи соцсети, сильно приукрашены. Они отмечают, что Орлова не умеет достойно принимать свой возраст.
"Оля, зачем столько фотошопа? Очень сильно его заметно и выглядит это очень жалко... Стареть нужно не стесняясь... и красиво… А не маскируя все под фильтрами", "После сорока женщина явно не молодеет, а только увядает", "Можно побольше фотошопа? Чтоб глаз не было видно", – набросились критики на солистку первого состава группы "Блестящие". Но один снимок вызвал наиболее жаркие споры – фото Ольги Орловой, облаченной в темный купальник.
По мнению некоторых комментаторов, телеведущая неумело злоупотребила фоторедактором. Так, отмечают фолловеры, лицо Орловой на фото обработано, а вот шея — нет.
Примечательно, что в комментарии с своему снимку телеведущая предвосхитила высказывания в соцсети. "Осуждая и критикуя людей, вы лупите руками по воде и пытаетесь плыть против течения. Махните рукой на чужие недостатки и думайте только о своих достоинствах", – написала Орлова.
Но большинство поклонников радуются тому, в какой прекрасной форме находится ведущая. Многие отмечают, что отдых Ольге Орловой явно идет на пользу. Они восхитились моложавостью и сексапильностью знаменитости.
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