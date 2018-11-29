У Орловой съехал купальник в бассейне

Ольга Орлова обнародовала фотографию, на которой продемонстрировала обнажившийся сосок. Многочисленные зрители сочли снимок слишком провокационным и возмутились распущенностью певицы.

После того как Ольга Орлова стала ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2", артистка испытывает повышенное внимание со стороны СМИ и общественности. Сейчас певица находится на Сейшельских островах, где расположена вторая площадка телепроекта. Отметим, что Ольга успевает не только поработать, но и провести время на пляже и у бассейна.

Об этом свидетельствует множество снимков, которые Орлова регулярно выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На многих из них артистка демонстрирует великолепную фигуру в красивых купальниках. Судя по комментариям, особенно запомнилась подписчикам фотография, на которой Ольга снята крупным планом в бассейне в красном бикини. Наблюдательные фанаты заметили, что с одной груди лифчик от купальника съехал, обнажив сосок.

Пока одни пользователи Сети восхищались красотой и смелостью Ольги, другие, настроенные крайне пуритански, раскритиковали телеведущую. "В вашем случае – чем старше, тем оголеннее🙄 хотя все должно быть наоборот... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы конечно очень красивая женщина, великолепная с потрясающей фигурой, но вы не задумывались, что фото будет видеть ваш сын и его друзья, как бы это не очень нормально, можно было и спрятать тот сосок и без него бы фото было огонь", "И сын ее тоже пусть посмотрит, и его одноклассники друзья тоже пусть посмотрят. Ну не должна взрослая женщина такое показывать", "Прежде чем выставить в Инстаграм, хотя бы просто присмотрелась к фотографии..." – прокомментировали публикацию Ольги Орловой подписчики.

Отметим, что "Дни.ру" выложили заретушированное фото, так как по этическим причинам не могут показать оригинал фотографии певицы, но его можно найти в интернете в свободном доступе.