Ольга Орлова о своем фото: Старая, страшная, куча пластических операций

Ольга Олова поделилась с общественностью новым снимком. Зная, что он может не всем понравиться, артистка эмоционально высказалась в адрес критиков.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Орлова выложила селфи. На фотографии артистка и ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" запечатлена с минимумом макияжа.

"Говорят, что женщин не нужно слушать. Их нужно чувствовать. То, что она говорит, и то, что она чувствует – это разные вещи. Согласны с этим? Или это лишь миф?" – обратилась к подписчикам Орлова.

Ольга эмоционально высказалась в адрес хейтеров. "P.S. Для любителей критиковать всех и все сразу скажу – фотографии должны быть разные! Какие-то менее удачные, какие-то – более! Свой негатив вымещайте на своих фотках. Критикуйте себя! А то очень легко быть смелым из закрытых профилей или фейковых аккаунтов, где ноль фотографий! Все ваши комментарии я знаю наизусть: старая, страшная, куча пластических операций, фото ужас, удали фото... Да, знакомьтесь, это я! Всех, кто решил писать гадости, – сразу в блок. Фото принципиально не удалю!" – заявила певица.

Выпад и фото артистки произвели неоднозначное впечатление на подписчиков. "Оля, Вы очень красивая, добрая! Желаю самого большого счастья! Вам, Вашим хвостикам и Вашему сыну!!!!", "Какая страшная стала...", "Ольга, Вы очаровательны!", "А даже если операции, что в этом плохого и постыдного? Женщина прилагает усилия и старания, чтобы выглядеть отлично, и это похвально. Главное – результат, а результат налицо!", "Да, согласна, что кадр вообще неудачный, уродует только. На самом-то деле красивая женщина", – высказались пользователи Сети.