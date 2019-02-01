Здоровье занесенного снегом Мерзликина вызвало опасение
Андрей, его жена Анна и трое их детей сейчас находятся в Швеции. У Мерзликиных много планов и большая культурная программа.
Впечатлениями от отдыха артист делится публикуя красочные фотографии в личном Instagram. Меж тем, свежий снимок знаменитости заставил фолловеров поволноваться. Мерзликин запечатлел себя лежащим в уличном бассейне, окруженном метровыми сугробами.
Андрей до ключиц погружен в воду, его голова, уши, брови и борода обильно запорошены снегом. Примечательно, что погода в шведском Гетеборге сейчас минусовая.
Комментаторы тут же набросились на Мерзликина с вопросами и предостережениями. Артисту советовали беречь здоровье. "Давайте аккуратнее, Андрей...) Зима все таки! А я лично еще хотел бы вас в новых ролях увидеть!))) ...и не только я...)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "НезаМерзликин", "Андрей,вы там не замерзли,купаясь в холодной воде?Берегите себя,вы же наше русское достояние!И победы нашим игрокам на чемпионате!😀", "Приятно наблюдать!!!)>)))😍. Хорошие, теплые, искренние отношение!!!!!)))). Главное НЕ ЗАБОЛЕЙТЕ!!!🔥😮", – писали испуганные фанаты.
Взволнованных поклонников успокоила супруга Андрея – Анна. "Это просто горячая ванна при сауне, но на свежем воздухе. Так жарко, что даже голова не мерзнет. А мужчины мои даже в снег ныряли оттуда", – написала она фолловерам.
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