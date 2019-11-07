"Я его выгнала": Милявская отнимает у мужа самое ценное

Шумиха вокруг развода Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова набирает обороты. Адвокат певицы объявил, что в ближайшее время представит доказательства неверности супруга артистки. Если суд признает брак Лолиты и Дмитрия фиктивным, тот лишится очень важной вещи.

Недавно стало известно, что якобы целый год за спиной Лолиты Милявской ее муж крутил роман с 40-летней Ольгой Кулиевой, владелицей косметологической клиники в Москве. Дмитрий Иванов опровергает информацию о неверности, но уже завтра, 8 ноября, адвокат певицы Сергей Жорин намерен представить доказательства измены.

"То, что Иванов отрицает эту связь, просто смешно. Да и послушайте их, они же путаются в показаниях. Он говорит, что познакомился с Кулиевой недавно, она же проговорилась, что дружат давно и родом из одного города", – заявил юрист.

Предыдущее судебное заседание не состоялось, потому что Дмитрий на него не пришел. Он пояснил, что не знал о нем, но и этот довод адвокат певицы разбил: "Это просто несерьезно, ведь он истец – сам подал иск о расторжении брака. Во-первых, его должны были уведомить, во-вторых, вся информация есть на сайте суда. Простите, ведь мы же с Лолитой как-то узнали? В-третьих, за пару дней за этого дня во всех СМИ прошла новость с датой и местом события. Даже далекие от этой темы люди и то оказались осведомлены".

Расставание с мужем пошло Милявской на пользу, считают ее фанаты. Артистка посвежела и постройнела. Певица утверждает, что похудела не ради того, чтобы доказать мужу, кого он потерял. "Просто это был не тот мужчина. Я его выгнала, когда внимательно рассмотрела. Сейчас в моей жизни нет раздражителя, никто не пьет мою энергию, я стала спокойной", – призналась она.

Между тем стало известно, что летом Лолита получила израильское гражданство. По словам певицы, ее отец-еврей похоронен на Святой земле. Автоматически гражданство получил и Дмитрий Иванов. Если в суде будет доказано, что брак был фиктивным, мужчина лишится израильского паспорта.

Эксперты говорят, что Лолита Милявская, как и другие отечественные знаменитости, не просто так получила гражданство Израиля. Это связано с послаблениями визового режима. Для израильтян открыт почти весь мир: более 150 государств Европы, Южной Америки, Африки и Азии. Исключение составляют мусульманские страны, отмечает сайт "Комсомольская правда".