Раскрыта тайна последнего брака Лолиты Милявской

Лолита Милявская была замужем пять раз, причем, по словам артистки, не все эти браки были "настоящими". Летом певица сообщила о расставании с молодым супругом, тренером игры в сквош Дмитрием Ивановым. После девяти лет брака пара решила сделать паузу в отношениях. Спустя несколько недель появилась информация, будто у Дмитрия есть любовница. Затем стало известно, что он подал на развод. Лолита, которая, не знала об интрижке мужа, подала встречный иск и теперь намерена признать их брак фиктивным. В свою очередь, Дмитрий заявил, что он женился "по-настоящему".
Эксперт по именам Борис Хигир проанализировал личную жизнь Лолиты Милявской. Он отметил важность совместимости имен и дат рождения. Напомним, что Лолита Горелик (девичья фамилия артистки) родилась 14 ноября 1963 года. Ее отцом был Марк Львович Горелик, дирижер и конферансье, а мамой – Алла Дмитриевна Никифорова, певица в филармонии и джазовом ансамбле.
По информации, которую несут в себе отчество, имя и месяц рождения артистки, Хигир сделал вывод, что Милявская по характеру несколько ленива, очень упрямая, вспыльчивая, ревнивая, передает Life.
"В отношении других людей она очень сочувственная. Певица больше дружит с мужчинами, чем с женщинами. Быстро влюбляется в мужчину до их первой ночи любви, а потом быстро охладевает", – проанализировал эксперт. Что касается ее брака с Дмитрием Ивановым, который, кстати, родился зимой, то, по словам специалиста, в этом союзе мужчина "приспособился", но потом понял, что с Лолитой ему сложно.
"Этот последний муж уже искал себе женщину, которая никуда не ездит и сидит дома", – раскрыл секрет последнего брака певицы эксперт. Очевидно, колесящая по городам и весям Лолита явно не подходит под такое определение. Хигир считает, что Милявской подойдет мужчина, рожденный летом. "Если бы ее возлюбленный был рожден в июне, июле или августе, то брак был бы крепкий", – дал совет Лолите Милявской специалист.
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