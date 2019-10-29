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"Обернется против нее": муж впервые прокомментировал скандал с Милявской

Лолита Милявская с мужем. Фото: www.globallookpress.com
Скандал вокруг развода Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова набирает обороты. После того, как стало известно, что артистка хочет признать свой брак фиктивным, ее муж заявил, что даже не знал о судебном разбирательстве.
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Сегодня, 29 октября, должно было пройти предварительное слушание, однако ни Дмитрия Иванова, ни его официального представителя в суде не оказалось. Журналисты связались с молодым пока еще мужем Лолиты. Тот признался, что даже не знал о заседании. "Меня никто не предупреждал – я жду извещения из суда", – признался Дмитрий Иванов.

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Для него оказалось новостью и желание Лолиты Милявской признать их брак фиктивным. "Понятия не имею, что они с адвокатом придумали, но пусть доказывают – никто не мешает им это делать", – парировал муж певицы. Он дал понять, что женился, имея чувства к артистке. Причем вопрос имущества его тогда не волновал.

По словам Иванова, он сам предложил Милявской подписать брачный контракт. "Когда мы начинали отношения, Лола сказала, что предыдущий муж воровал у нее деньги. Поэтому я настоял на том, чтобы составить брачный договор. Пошли к нотариусу и все сделали", – рассказал муж певицы.

Дмитрий опроверг информацию о том, что год содержал любовницу на деньги Лолиты. "Ну что за бред? Как вы вообще себе это представляете? То есть Лола мне дает деньги, а я эти деньги отдаю другому человеку? Ну как это может быть? Это ложь", – заявил Дмитрий Иванов.

Он признался, что на фоне скандального развода ему живется тяжело, в том числе и из-за "фиктивного брака". "Я думаю, то что она делает, обернется против нее же. На меня льется грязь, угрозы, в соцсетях пишут, какой я подонок и негодяй… Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Неприятно, некрасиво. Но пусть это останется на совести Лолы. Она делает, как считает нужным", – цитирует мужа артистки сайт "Комсомольская правда".

Автор: 29 октября 2019, 15:38
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