Муж кинулся спасать отравленную Кудрявцеву глубокой ночью

Звезда отечественного шоу-бизнеса нежится под солнечными лучами Италии в компании молодого супруга. Она часто публикует фотографии с отдыха и делится с подписчиками происходящим. Лера уже посетила несколько известных достопримечательностей Рима, и видимо, надеялась на хорошее завершение дня за приятным ужином.
Однако ее надеждам не суждено было сбыться. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" знаменитость рассказала, что умудрилась отравиться. Впрочем, что послужило причиной неприятной ситуации – не ясно.
"Вчера, ребята, траванулась непонятно чем. Гадаем до сих пор, что это могло быть: пицца, паста, шоколад, печенье и виноград. Пицца вряд ли, потому что она была с сыром, с руколой, бризаоло – вяленое мясо. В общем, ребят, полоскало весь вечер, у меня никогда в жизни такого не было", – рассказала Кудрявцева.
Она также отметила, что посреди ночи ее мужу пришлось в экстренном порядке бежать в аптеку за лекарствами. К счастью, в Италии тоже продается такая простая вещь, как активированный уголь.
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