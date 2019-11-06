Муж кинулся спасать отравленную Кудрявцеву глубокой ночью

С телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Стало известно, что знаменитость сильно отравилась.

Звезда отечественного шоу-бизнеса нежится под солнечными лучами Италии в компании молодого супруга. Она часто публикует фотографии с отдыха и делится с подписчиками происходящим. Лера уже посетила несколько известных достопримечательностей Рима, и видимо, надеялась на хорошее завершение дня за приятным ужином.

Однако ее надеждам не суждено было сбыться. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" знаменитость рассказала, что умудрилась отравиться. Впрочем, что послужило причиной неприятной ситуации – не ясно.

"Вчера, ребята, траванулась непонятно чем. Гадаем до сих пор, что это могло быть: пицца, паста, шоколад, печенье и виноград. Пицца вряд ли, потому что она была с сыром, с руколой, бризаоло – вяленое мясо. В общем, ребят, полоскало весь вечер, у меня никогда в жизни такого не было", – рассказала Кудрявцева.

Она также отметила, что посреди ночи ее мужу пришлось в экстренном порядке бежать в аптеку за лекарствами. К счастью, в Италии тоже продается такая простая вещь, как активированный уголь.