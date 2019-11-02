Россияне поддержали овациями и молитвами мужа Заворотнюк

На последнем выступлении аудитория, по всей видимости, решила выразить мужу Заворотнюк особую поддержку. Когда он выехал на поклоны, публика взорвалась овациями и восторженными криками. Многие посчитали, что благосклонные отзывы поддержат моральный дух артиста, сообщает издание "7 дней".
Не обошлось и без комментариев в сети. Россияне выразили мнение, что фигурист действительно находится на грани из-за многочисленных любопытных журналистов. Многие призвали оставить супруга Анастасии Заворотнюк в покое. Кроме того, некоторые призвали в помощь Чернышеву вмешательство высших сил.
" Пусть надеется на лучшее а готовится к худшему. Ученые Настеньке больше 5 лет не дают. Мне очень жаль что все так получилось. Осталось надеяться на Божью милость" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), " Петра можно понять, он не публичный человек. Если на тебя все СМИ направили свои прицелы, дротики и мечут и мечут с утра до ночи свои вопросы и словеса. Это невыносимо терпеть, он вам не Папа Римский. Оставьте паренька в покое и детишек! ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ! НЕ ДАЙ БОГ!", – высказались пользователи.
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