Сысоева Надя рассказала о беременности

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Нагло врет": умирающая от рака Заворотнюк получила оплеуху
Обнародована подноготная скандала Эрнста и Собчак
"Идиотка, хамка, проститутка": в "Ленкоме" после похорон Захарова плюнули в лицо вдове Караченцова
Cмерть Началовой оказалась постановкой родственников и Первого канала
50-летнюю Бондарчук поздравляют с беременностью
партнеры
Вторник 8 октября
Лента новостей
10:25
Безработного москвича ограбили на 7 миллионов рублей
10:09
В небе над США увидели обращение к Путину (видео)
09:55
В Череповце мужчина погиб при попытке взломать банкомат
09:39
"Разрушу и уничтожу": Трампа высмеяли после страшных угроз
09:23
Названы лучшие мессенджеры
09:00
Парадоксы архангельского мусора
08:45
В России может исчезнуть крафтовое пиво
08:08
Синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погоды
06:35
Сбежавшему от Путина Лукашенко сделали грозное предупреждение
00:13
Катастрофа: отец готовится добить сдавшую позиции Маркл
21:54
"Мои": настрадавшаяся Кудрявцева похвасталась семейной идиллией
21:46
Допрыгался: в Москве объявили о санкциях против Лукашенко
21:44
В Петербурге посетитель избил сотрудника магазина
21:18
В московском магазине "Дикси" избили пытавшихся украсть продукты посетителей
21:14
"Шутка обретает серьезные мотивы": трехлетняя дочь удивила Муцениеце
20:52
"Накрыл поляну": Галкина заметили в ресторане с незнакомкой
20:49
В Ижевске сбили выбежавшего из авто ребенка
19:48
"Излечить ее, увы, нельзя": врач высказался о шансах Заворотнюк на выздоровление
19:34
Стая волков терроризирует жителей Ставрополья
19:02
"Звонят из школы и говорят, что плохо стало": дочь Бородиной попала на операционный стол
18:50
"Все мои песни – навоз": Костюшкин вскипел из-за постоянных нападок
18:46
"Нам не удалось спасти ее": Звезда "КВН" скончалась от рака
18:39
Русский терминатор: в Петербурге Нива разбилась вдребезги о человека
18:18
"Какой красавец": Свиридова вывела в свет повзрослевшего отпрыска
17:53
Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения
17:44
"В гости к тете Вике": Бледанс с "солнечным" сыном напросились к Боне
17:28
Война продолжится: "миротворцу" Зеленскому отвесили мощную оплеуху
17:10
Семенович призналась в страданиях из-за необъятной груди
17:03
Друг рассказал о состоянии скрывающейся после скандала с наркотиками Бочкаревой
16:41
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
16:36
Милявская жестко высказалась о любовнице молодого мужа
16:32
Названа неожиданная польза Крымского моста для Украины
16:29
Борисова о конфликте с балериной: Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой
16:26
"Не боятся смерти": протестующие пригрозили Зеленскому переворотом
16:00
"Позорное зрелище": трясущегося Зеленского бросились успокаивать
15:55
"Не торопите меня": беременная невеста Тимати взмолилась перед родами
15:52
Предполагаемый сын вынудил тяжелобольного Зайцева сделать ДНК-тест
15:47
"Крысы-предатели": Бузова рассказала о судебной тяжбе с Тарасовым за имущество
15:34
Зеленский изменил пограничный режим с Донбассом
15:31
Появился трейлер многострадального фильма о Децле (видео)
15:23
Под Москвой младенец захлебнулся материнским молоком и умер
15:04
В Башкирии произошла смертельная авария
15:01
"Папино обаяние рвется наружу": Кабаева показала сына в день рождения Путина
14:50
"Это все фикция": друг проболтался об истинных отношениях Петросяна с юной любовницей
14:48
Названы спасающие от рака продукты
14:41
Россиян пригласили присоединиться к схватке Путина с Трампом
14:41
В Новосибирске массовая драка закончилась стрельбой
14:37
"Уже понятно, кем этот мальчик будет": Бородина взорвалась от вида сына известной актрисы
14:10
На Украине признали поражение от России
14:09
Инцидент на Крымском мосту переполошил народ
14:01
"Иначе этот поток не остановить": СМИ подрежут крылья после слухов о смерти Заворотнюк
13:56
Рецепт смородинового домашнего зефира с лавандой
13:49
"Хорошо бы мальчик!": округлившуюся Кравец поздравляют с беременностью
13:44
На шоссе под Москвой перевернулась фура
13:40
Спевшийся с Зеленским Лукашенко бросил вызов Путину
13:40
Певица Слава устроила россиянам сюрприз
13:37
Показал на свадьбе: муж скрывал от Лолиты Милявской эффектную подружку
13:19
Американцы попались на глупом обмане из-за танков России
13:16
В Подмосковье мужчина случайно задушил маленькую дочь
13:04
"Наркомания": сыну Собчак поставили неутешительный диагноз
13:02
Подробности состояния тяжелобольного Моисеева
12:52
Плачущая Волочкова сбежала с шоу Кудрявцевой
12:49
Арест Порошенко: известный адвокат сделал важное заявление
12:48
Актера из сериала "Кухня" обокрали в Москве
12:35
Lexus ES: бизнес-сегмент в шестом поколении
12:19
Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"
12:09
Новый удар по Порошенко: заведено дело о похищении Саакашвили
12:06
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
12:02
15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
11:58
В Череповце местный житель жестоко убил бывшую девушку
11:53
Подлый Порошенко ударил Зеленского исподтишка
11:38
Личные данные миллионов клиентов "Билайн" утекли в Сеть
11:36
Путин прогулялся по тайге накануне дня рождения (видео)
11:26
Его рвало от омерзения: Зверев попытался подложить сына под мужика
11:23
Психологическое насилие: как близкие люди становятся врагами
11:14
"Забавно и грустно одновременно": Глюкозу жестко приложили за выходы в свет без трусов
11:02
В Москве два человека пострадали в массовой аварии
10:55
"Неприятная новость для Украины": в России оценили поступок Макрона
10:52
"А как же ребенок?!": шокированная новостью Фриске грязно выругалась
10:40
"Поклоняется нравственным фекалиям": Бузовой влепили звонкую пощечину
10:38
Синоптики назвали дату возвращения тепла в Россию
10:22
У украинцев массово отбирают пенсии
10:07
Мучившая два года финансиста дочь Сафонова вышла замуж
09:58
В Забайкалье медведь загрыз женщину
09:47
Трамп выступил с громкими обвинениями после скандала с Зеленским
09:32
Мрачный вердикт: Собчак дали три с половиной года
09:19
"Нормально раскорячилась": Самбурская нокаутировала россиян раздвинутыми ногами
09:19
Объявлено о желании Зеленского вернуться на сцену
09:17
Порошенко получил смачный плевок в лицо на глазах у публики
08:56
"Сладенькая лапотуська": дочь Галкина восхитила манерами леди (видео)
08:42
Названы российские города с самыми высокими зарплатами
08:24
Официальное заявление окружения на фоне слухов о смерти Анастасии Заворотнюк
08:12
"Нужно лежать на койке": Антонов признался в страшной болезни
08:05
Четверо детей погибли: под Москвой произошел страшный пожар
06:30
Как Путин отмечает дни рождения
04:27
Эгоистичный отец крупно подставил Меган Маркл
02:11
"Гнобили и ненавидели": откровения Водонаевой вызвали у поклонников шок
00:08
Дана Борисова жестко сцепилась с Анастасией Волочковой
22:19
"Начала проводить вечера с другими": Собчак застали со знаменитым певцом
20:16
Фаворит Пугачевой порвал украинское шоу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Психологическое насилие: как близкие люди становятся врагами
Как Путин отмечает дни рождения
"Деньги не заменят молодых родителей": на прогуливающегося с наследницей Виторгана вылили ушат помоев
"Какая прелесть!": народ пришел в восторг от детей Пугачевой
"Иногда этим занимаюсь": Богомолов рассказал о своем женском начале
"Похожа на Карлсона": внезапно располневшая Анфиса Чехова всполошила россиян
Шоу-бизнес

Сысоева Надя рассказала о беременности

Надежда Сысоева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда Comedy Woman Надя Сысоева опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Актриса заговорила о самом сокровенном.
прочитано 869 раз

Долгое время поклонники подозревали, что 35-летняя знаменитость находится в интересном положении. Как оказалось, это не так. Накануне Надя официально опровергла эти слухи.

ПО ТЕМЕ

"Болезнь затянулась": комедийная актриса призналась в сильном страхе

Исхудавшую российскую актрису заподозрили в анорексии

Она пригласила всех тех, кто до сих пор сомневается, на шоу Comedy Woman. "Приходите к нам на съемки и сами все увидите! Мои полуголые минималистичные костюмы точно ничего не смогут скрыть!", – заявила звезда. 

Кроме того, Сысоева объяснила, почему публикуют лишь старые снимки в своих социальных сетях. По ее словам, у нее абсолютно нет времени на новые в процессе подготовки и репетиций. 

"Остальные доводы, типо меня стало мало в выпусках, и я все время прикрываю животик – это полный бред!", – утверждает комедийная актриса.   

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Надя Сысоева (@inadenka)

Надя призывает фолловеров перестать сплетничать и придумывать небылицы. "И не надо придумывать, что меня бросили из-за того, что у меня нет возможности родить из-за какой-то жуткой болезни . Во-первых, никто меня не бросал! Во-вторых, я ничем не болею!", – поставила жирную точку в этой истории знаменитость.

8 октября 2019, 09:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда Comedy Woman вышла в свет в странном виде

комментарии

Политика

Россиян пригласили присоединиться к схватке Путина с Трампом
Арест Порошенко: известный адвокат сделал важное заявление
"Неприятная новость для Украины": в России оценили поступок Макрона
Объявлено о желании Зеленского вернуться на сцену

Шоу-бизнес

Комедийная актриса рассказала о беременности после известия о болезни
Родные увезли тяжелобольную Заворотнюк
Пропавшая после скандала с наркотиками Бочкарева заговорила
В Малахова плюнули из-за шокирующей новости о Заворотнюк

Проишествия

Один погиб: стрельба в жилом доме попала на видео
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Забравшая оставленного в саду таджиками ребенка воспитательница потрясла народ
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
Звезды прощаются с Захаровым
Шоу-бизнес

Официальное заявление окружения на фоне слухов о смерти Анастасии Заворотнюк

Выступил с комментарием директор актрисы
Культура

Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу

Певицу и актрису сложно узнать
Шоу-бизнес

Мрачный вердикт: Собчак дали три с половиной года

Назван печальный удел знаменитой ведущей
Шоу-бизнес

"Сладенькая лапотуська": дочь Галкина восхитила манерами леди (видео)

Лиза оказалась большой кокеткой

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Календарь красоты на октябрь
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки

Регионы

Инцидент на Крымском мосту переполошил народ
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru