Исхудавшую российскую актрису заподозрили в анорексии

Поклонники пришли в ужас от нового фото звезды Comedy Woman Надежды Сысоевой. По мнению фанатов, актриса выглядит чересчур исхудавшей, а некоторые и вовсе заподозрили у нее анорексию.

Надежда Сысоева, без сомнения, является одной из самых стройных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Любая одежда выглядит на артистке великолепно, а сама Надя без устали демонстрирует точеную фигуру, публикуя фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Однако свежая публикация Сысоевой весьма обеспокоила ее многочисленных подписчиков. На снимке Надежда запечатлена в легкой кофточке и шортах. Особо внимательные поклонники обратили внимание на руку актрисы. По их мнению, Сысоева уж слишком худая. А некоторые и вовсе решили, что артистка страдает анорексией.

"А чего худющая то такая", "Однозначно анарексия. Смотрится ужасно. Это уже психиатрия", "Очень Худая", "Анорексия", "А рученочки то несчастные))) палочки выручалочки😂", "У нее уже анарексия. Это уже не красиво", "Боже, какая же ты худая 😁😕", "Какие рученки 😱 Мне тоже сразу бросились в глаза 👀 лицо конечно красивое , но уж такая худоба .. 😶", – высказались подписчики.

Публикация от Надя Сысоева (@inadenka) Окт 9 2017 в 6:45 PDT

Впрочем, другие уверены, что Надежда Сысоева просто перестаралась с фотошопом. "Вы конечно худенькая, но не настолько же))) неправда это", "все хорошо, но фотожоп жуткий( не надо себя так сильно худить... Стена погнулась...печалька)", "Фотошопить научись лучше (руки)", "Да-нуууу🤔 Такая милашка😻 Вот, че фотошоп животворящий делает...🤓", – прокомментировали пользователи Сети.

Тем не менее, худоба Надежды Сысоевой нравится ее возлюбленному, продюсеру Илье Бачурину. Пара регулярно посещает различные светские мероприятия и буквально светится от счастья. Журналисты регулярно женят влюбленных. Однако что там на самом деле происходит в личной жизни Надежды и Ильи точно неизвестно, потому что они предпочитают не обсуждать с представителями прессы свою личную жизнь. Отметим, что бывшая возлюбленная Бачурина, актриса равшана Куркова, тоже отличается завидной стройностью.