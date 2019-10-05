Знаменитый актер скрыл рождение третьего ребенка

Канадско-американский актер Райан Рейнолдс стал отцом в третий раз. Его жена Блейк Лавли родила ребенка минувшим летом. Пол и имя малыша пара пока держит в тайне, передает Teleprogramma.pro.
Напомним, будущие супруги познакомились во время работы над фильмом "Зеленый фонарь" в 2010 году. Однако отношения завязались между ними лишь спустя несколько лет. В сентябре 2012 года Райан Рейнолдс и Блейк Лавли узаконили отношения. В 2014 году актриса подарила супругу дочь Джеймс, а в 2016 году – вторую наследницу Инес.
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