Жан-Клод Ван Дамм записал видеообращение в жителям Уфы

В Сети появилось видео, на котором легендарный актер Жан-Клод Ван Дамм передает привет жителям Уфы, передает Пятый канал. "Привет, Россия, Уфа! Жан-Клод Ван Дамм! Спасибо вам большое!", – цитирует его портал ToDay News Ufa. Стало известно о том, как именно был записан этот ролик. Актера в одном из фитнес-клубов Калифорнии встретил уроженец Уфы, бодибилдер Артур Шаемов, передает портал "ФедералПресс". Он попросил у Ван Дамма совместное фото, но тот решил записать еще и видео. Итог этого душевного порыва голливудской звезды высоко оценили не только жители Уфы, но и миллионы россиян из других уголков страны.