Затеявший ремонт Добрынин выкинул 93-летнюю мать вместе с мебелью

Родная сестра звезды 80-х Александра Добрынина – Лариса Николаевна обвиняет певца в том, что он цинично выкинул из дома их родную мать Маргариту Максимовну. Как утверждает родственница исполнителя хита "Розовые розы", все началось летом, когда 93-летняя родительница попала в больницу и несколько дней лежала там брошенная.

Якобы посторонние люди разыскали Ларису Николаевну в Набережных Челнах и умоляли спасти и забрать страдающую женщину. Теперь Маргарита Николаевна привыкает к жизни в провинции. Редакторы ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", разобравшись в ситуации, выяснили, что все не так однозначно.

"За мамой нужен уход. Ему это надоело, возможно. Я нашла ее в плохом состоянии. Когда я приехала к Александру, он мне выкинул ее белье и не пустил меня домой. Но главная драма, что он не отвечает на звонки", – заявила Лариса Николаевна ведущему Андрею Малахову уже в студии.

На съемочной площадке появился и сам Александр Добрынин. Он заметно нервничал. Певец не понимал, почему Ляля, именно так он называет сестру, устраивает скандал.

"Мама поехала в гости к Ляле, была там 30 дней. Приехала домой и опять началось: скорая помощь, скорая помощь… Ладно. После этого ни с того ни с сего она приходит ко мне в комнату – я сплю – и говорит: "Я где?" Она говорит, что пойдет на улицу. Я говорю: "Куда? 06:30 утра". Надела серое пальто и выходит. Я говорю: "Не пущу!" И она как закричит: "Помогите! Спасите!" - вспоминает звезда 80-х.

Александру пришлось отпустить мать. В десять часов, когда Маргарита Максимовна не вернулась, он решил ее искать. Нашел в больнице. Справился о здоровье. Хотел перевезти в госпиталь для продолжения лечения, но не успел: сестра забрала родительницу к себе.

Также артист отметил, что не пустил Ларису на порог, так как на тот момент был не один. В его постели отдыхала голая возлюбленная.

После отъезда матери Добрынин затеял ремонт в квартире. Выкинул все вещи родительницы, ее мебель раздарил и отнес на помойку. По словам артиста, жилплощадь принадлежит ему. Он планирует создавать семью с новой возлюбленной.

"Маму не могу сейчас пригласить по нескольким причинам. Во-первых, нет мебели. Во-вторых, рояль занимает много места и еще будет грандиозный ремонт. Как она может там жить? В побелке? Сверлить, шум, она в коридоре спать будет?" – заметил певец.

Как рассказал Добрынин, Маргарита Максимовна потеряла жилплощадь в Набережных Челнах из-за неравноценного обмена. После того как около 30 лет назад пожилая женщина осталась без собственного угла, он забрал ее в Москву.

Концертный директор певца Елена Шалимова сообщила, что более внимательного сына, чем Добрынин, найти сложно. Около 30 лет артист ухаживал за родительницей. На гастролях несколько раз в день звонил Маргарите Максимовне, справляясь о здоровье. Из-за ее болезни отменял выступления, оставался без заработка. 61–летний артист просто устал быть сиделкой матери, которая страдает старческим слабоумием. Слова Шалимовой подтвердила соседка Добрынина.

После вокалист отметил, что всю жизнь был личной собственностью родительницы. Маргарита Максимова влезала в личную жизнь, разрушала его отношения с женщинами и не дала построить семью. Судьба, возможно, подарила ему последний шанс стать счастливым, поэтому ничего страшного не случится, если мать поживет у сестры.

В конце программы Добрынин предложил родительнице купить комнату в Москве и нанять сиделку. Маргарита Максимовна и Лариса Николаевна отказались.