Друг рассказал о "похоронах" Ильи Резника

20 марта в Кремлевском дворце состоится юбилейный вечер поэта-песенника Ильи Резника. Главным гостем станет Алла Пугачева. И билетов в кассе уже не так много. Но, как оказалось, такая популярность не приносит Резнику благосостояния.

Когда Резник пожаловался журналистам, что ему пришлось съехать из дома, в котором живет, из-за дороговизны обслуживания, все решили, что это шутка. Но поэт вздыхает: дело серьезное и финансы поют романсы.

ПО ТЕМЕ Кремль драят для возвращения 68-летней Пугачевой на сцену

"Материальные проблемы нам не удалось решить. Живем в долг. Пока никак не можем выбраться из этой ямы. Немного налаживается выплата авторского вознаграждения. У нас сейчас права защищает компания. После тюремного срока бывшего главы РАО Федотова в крайний раз заплатили очень хорошо за три месяца. Помогают друзья как-то продержаться…" – рассказал Резник.

"Единственное, о чем жалею сейчас перед юбилеем, что угнетает меня, очень расстраивает, так это то, что два года назад занял деньги у своего, как я считал, друга, а отдать никак не могу. И теперь мне говорят, что он записал меня в свои враги. Похоронил в своем сердце. Я очень надеюсь на юбилейный год, что проведу концерты и отдам ему деньги. Печально все это. Но на все воля Божья", – цитирует поэта prozvezd.info.

Напомним, Илья Резник – автор таких хитов, как "Три счастливых дня" и "Фотограф" у Аллы Пугачевой, "Чарли" у Лаймы Вайкуле, "Вероника" у Эдиты Пьехи. Как говорят артисты, примерная стоимость потенциального хита "от Резника" – 25 тысяч евро.