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Шоу-бизнес

Дочь призналась в страшной обиде на Талызину

Валентина Талызина. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Актриса не участвует в судьбе и воспитании наследников. Но не стыдится этого обстоятельства. 
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Для актрисы Валентины Талызиной работа была всегда на первом месте. Поэтому ее единственная дочь Ксения почти не знала материнской любви. Актриса призналась, что, когда девочке было всего три года, она оставляла ее с бабушкой и бежала на работу – в театр или на съемки. И практически не воспитывала единственного ребенка. Более того, она ничуть об этом не сожалеет.

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"Я не обвиняю себя в том, что мало уделяла времени дочке. Жизнь идет, как идет. Это была моя работа. Я рано разошлась с мужем, мне надо было содержать маму и дочку. Воспитывала я ее – не воспитывала... Думаю, что нет. Думаю, что воспитывала ее моя мама", – заявила Талызина.

Ее дочь Ксения призналась, что была лишена материнской любви: "Мне мама помогала так, что лучше бы не помогала. Тяжело быть дочерью народной артистки. Особенно, когда я была под той же фамилией. Колоссальная ответственность. Я начала сниматься, когда поменяла фамилию (сегодня она Хаирова. – Прим. ред.). Мамина знаменитая фамилия мне не помогала, а скорее наоборот. А еще критика мамина беспощадная. Наотмашь. Конечно, обижалась. И она такая со всеми".

Внучке Насте, которая, в отличие от матери, с самого рождения носит фамилию бабушки, Талызина тоже не помогает. Мечтавшая стать балериной девочка в 14 лет получила травму колена, после которой не смогла восстановиться. После этого Настя решила продолжить династию и поступила в Щепкинское училище. Бабушка за нее и слова нигде не замолвила! Но Талызина-младшая в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что не в обиде за это. 

Автор: Иван Губкин19 февраля 2018, 09:26
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