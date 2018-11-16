Провинциальная аферистка выживает ведущую "Времени" из квартиры у Кремля

Аза Лихитченко – легендарный советский диктор. Она вела программу "Время", в паре с Евгением Корчергиным работала на закрытии Олимпиады-80 в Москве. На телевидении ведущая пробыла до 1993 года, а потом ушла на пенсию. И начались проблемы.

Скромной пенсии Азе Владимировне хватает только на самое необходимое. Вот и решила она сдавать комнату в своей квартире, благо, что расположено жилье недалеко от Кремля, в самом центре Москвы, в Воротниковском переулке. Охрана, театр "Ленком" рядом – словом, место элитное!

Квартирантка нашлась скоро – девушка из маленького городка в Воронежской области. Лихитченко заключила с ней договор, да вот незадача – заплатила квартирантка всего пару раз. А сейчас ее долг превысил миллион рублей! И ужас в том, что освобождать жилплощадь она категорически отказывается. "Бог с ними, с этими деньгами, – плачет Аза Владимировна. – Главное, чтобы она съехала отсюда".

Но ушлая провинциалка каждый раз придумывает новый повод, чтобы не платить. Один раз сказалась больной и попросила войти в положение. Потом заявила, что деньги у нее есть, но ей нужен специальный бронированный инкассаторский автомобиль для их перевозки.

Друзья решили помочь Азе Владимировне и обратились в полицию. Оказалось, что оборотистая жительница Воронежской области в Москве постоянного места работы не имеет. При этом арендуемая ею комната представляет собой склад вещей, словно бы в комиссионном в магазине.

"Мне кажется, что здесь не все так просто. Я боюсь. Может быть, я подписала какую-то бумагу и квартира мне уже вовсе не принадлежит. Почему она не платит? Может, ждет моей смерти?" – цитирует звезду советского телеэкрана "Зажигай!"