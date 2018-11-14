Старушка Копенкина увела нового жениха у 23-летней модели

Брак с Прохором Шаляпиным, сделавший 63-летнюю Ларису Копенкину всероссийской знаменитостью, стал отправной точкой для новых увлекательных похождений бизнес-леди. Нового жениха она отбила у молодой модели. 23-летняя Дарья Лымарь, в свою очередь, решила вывести на чистую воду всех участников этой истории.

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