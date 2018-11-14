Старушка Копенкина увела нового жениха у 23-летней модели
Действующие лица запутанного романа встретились в студии программы Дмитрия Шепелева "На самом деле". Дарья Лымарь собиралась замуж за состоятельного предпринимателя Олега Семенова. Как вдруг узнала из СМИ, что 49-летоний бизнесмен встречается с Ларисой Копенкиной.
Лариса на программе рассказала, что серьезные отношения с Олегом продолжаются около двух лет. Замуж за бизнесмена она пока не собралась - хотя призналась, что свадебное платье уже примеряла. Выступил в передаче и Семенов: он, в основном, высказывал недовольство тем, что в студию пришла Дарья.
Олег признал, что у него были отношения с моделью. Но теперь их роман подошел к концу. По словам Семенова, он постоянно сомневался в мотивах Дарьи. Эксперты программы его сомнения подтвердили. Как оказалось, 23-летнюю модель в Олеге привлекали лишь деньги, и она намеренно искала себе состоятельного спутника.
Однако и мотивация Олега оказалась далека от идеальной. Появились предположения в том, что он намеренно использует Ларису Копенкину для своих целей, а именно ради популярности. Семенов пытался оправдаться, однако детектор лжи в искренность его мотивов так и не поверил.
Копенкину, надо сказать, разоблачение Олега мало тронуло. Как и признания Семенова в вечной любви. 63-летняя сердцеедка заявила, что у нее давно есть другой мужчина.
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