Страшные детали смерти композитора Бородина

Сын и невестка композитора Владимира Бородина, который вчера, 29 октября, погиб в аварии, вышли из комы. По словам медиков, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.



Дочь Владимира Бородина Мария сообщила журналистам, что ее брат Илья пришел в себя, однако в окружающей обстановке не ориентируется и не понимает, что произошло. Врачи объяснили родственникам композитора, что в таком состоянии он может пробыть еще месяц, после чего постепенно придет в норму. "Илюше повезло, у него нет ни одного перелома!" – отметила Мария.

Невестка композитора Анастасия перенесла сложнейшую операцию, пока она находится в шоковом состоянии. Медики уверены: вскоре девушка пойдет на поправку. После того как состояние родственников Бородина нормализуется, их доставят в московскую больницу.

Напомним, что 52-летний композитор возвращался из деревни Ложки Солнечногорского района домой, в Домодедово, на машине. Вместе с ним ехал 24-летний сын Илья и невестка Анастасия. За рулем был отпрыск композитора. Автомобиль, в котором находился музыкант, остановился на светофоре, и ему в багажник влетела фура.

От сильного удара легковушку отбросило вперед, она протаранила впереди стоящее авто. Бородин скончался до приезда скорой помощи. Его близких отправили в больницу в состоянии комы. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

Отметим, что Владимира Бородина похоронят на городском кладбище в подмосковном Домодедово. Прощание с композитором состоится 31 октября в ДК "Авиатор". Музыкант работал с Кристиной Орбакайте, Григорием Лепсом, Алексеем Глызиным и другими артистами. Он автор таких хитов, как: "Поздний вечер в Сорренто", "Сто дней до приказа", "Ангел-хранитель" и многих других. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.