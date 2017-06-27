53-летняя жена порадовала Игоря Крутого смелым бикини

Супруга знаменитого композитора Игоря Крутого Ольга порадовала мужа смелым бикини. Музыкант так расчувствовался, что крепко прижал к себе 53-летнюю красавицу.

Отметим, что пользователи Сети и акулы пера восхищены сексапильной Ольгой не меньше композитора. Некоторые светские издания оценили на высший балл белоснежный купальник в сеточку, который надела жена Крутого.

По мнению некоторых журналистов, своими роскошными формами Ольга затмила даже "русскую Ким Кардашьян" Анастасию Квитко. Последняя обожает паковать свои богатства в купальники-сетки. Теперь на такой ультрамодный пляжный наряд решилась и Крутая.

Очевидно, что композитор, отдыхающий с женой на яхте, в восторге от одеяния Ольги. На снимке, которым брюнетка поделилась в Instagram, супруги запечатлены в обнимку. Они глядят куда-то вдаль, в одну сторону. Как сказал однажды великий писатель, любовь – это когда люди смотрят не друг на друга, а в одном направлении.

enter; width:100%;"> Публикация от Ольга Крутая/ Olga Kroutoi (@olgakroutoi) Июн 26 2017 в 10:30 PDT

Подписчики Ольги восхитились, видя такую идиллию. "Какие вы все-таки))) говорят на земле две половинки)) вот вы и есть идеальная пара)) пусть ангелы вас хранят)", "Очень красивая пара", "А вы внешне очень похожи", "Какие милые", "Best couple", "Крутая пара, сам Крутой...Жги пока молодой!", "Вот где две половинки нашли друг друга!", "Счастье смотреть просто на Вас", – не скрывают своего умиления комментаторы.

Некоторые поклонники похвалили фигуру супруги Крутого. "Красотулька!!!", "Какая Вы худенькая! 😍💐 Красивая!", "Без косметики, не 18 лет уже вроде, но Вы прекрасно выглядите!!!!!!" – не жалеют комплиментов для Ольги пользователи Сети.

Публикация от Ольга Крутая/ Olga Kroutoi (@olgakroutoi) Июн 25 2017 в 11:01 PDT

Напомним, Игорь и Ольга устроили себе романтический отдых на живописном греческом острове Санторини. От красоты местных закатов у многих дух захватывает.