Почему родственники не пришли на свадьбу Гогунского

Церемония была омрачена из-за решения властей. Политика стала на пути у молодоженов.

Звезда сериала "Универ" и телепроекта "Один в один!" Виталий Гогунский в конце апреля женился – его избранницей стала модель из Череповца Ирина Маиро. Правда, как признался артист, церемония бракосочетания была омрачена: родственников на свадьбе не оказалось.

"Моя мама, к сожалению, по состоянию здоровья не смогла во всем этом участвовать. До последнего было непонятно, сможет ли приехать на свадьбу, – рассказал актер. – Часть моих родственников живут на Украине, кого-то даже не выпустили. Дядя у меня – академик, профессор, химик-атомщик. Он не смог выехать, потому что ему потом будет закрыта дорога в Евросоюз".

Гогунский родом из украинского города Кременчуг, а детство провел в Полтавской области. Теперь он стал жертвой непростых отношений двух стран. И очень огорчен.

Путь к свадьбе, по словам Виталия, был сложный. С Ириной он расставался несколько раз, и мало кто думал, что в итоге все сложится хорошо.

"Я много снимался, в ненормальном графике. Выматывался, не понимал, что происходит, – цитирует артиста журнал StarHit. – Я был не в состоянии даже уделить внимание девушке. Приходил домой и ложился спать. Кто такое выдержит?! Плюс на Иру тоже давили. У нее было много поклонников, которые говорили: "А с кем ты там? С каким-то актером! Зачем тебе это нужно?"