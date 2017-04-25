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Звезда "Универа" Гогунский женился во второй раз

Виталий Гогунский и Ирина Маирко. Фото: GLOBAL LOOK press/Juliya Khanina
Звезда сериала "Универ" и проекта "Один в один" Виталий Гогунский женился во второй раз. Актер и его избранница Ирина Маирко связали свои судьбы в Грибоедовском ЗАГСе.
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Новоиспеченная жена артиста является матерью его шестилетней дочки Миланы. Во время обмена клятвами девочка была рядом с родителями. В ЗАГС жених и невеста не стали приглашать родственников и друзей, зато позвали журналистов.

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Интервью с мужчиной: Виталий Гогунский

Ирина была в белоснежном брючном костюме, а Виталий выбрал традиционный костюм. Избранница актера сменила свою девичью фамилию, поэтому отныне во всех документах она будет не Маирко, а Гогунская.

Вечером новоиспеченные супруги отправятся вместе с дочерью в ресторан на тихий семейный ужин.

"Предложение я делал Ире дважды, первый раз восемь лет назад, когда мы только познакомились, второй – в начале этой весны, – цитирует счастливого Гогунского сайт Starhit. – Но и от первого она не отказывалась, так что все в силе".

Историю отношений Виталия и Ирины можно смело назвать необычной. Влюбленные встречались на протяжении долгого времени, и в 2010 году Маирко подарила Гогунскому дочь Милану. Однако даже появление на свет общего ребенка не вдохновило пару сходить в ЗАГС. Более того, через какое-то время молодые люди неожиданно для многих расстались.

Затем Виталий внезапно женился на девушке по имени Анна. Однако их брак вскоре развалился. Якобы причиной разрыва стала большая занятость востребованного актера, обладающего прекрасным вокалом и блестящей способностью к перевоплощению, на съемках.

С тех пор артиста стали часто замечать вместе с бывшей сожительницей Маирко. Расставшись с Ириной, Виталий не прекращал регулярно видеться с их дочерью Миланой. И в какой-то момент бывшие любовники решили дать совим отношениям второй шанс.

Незадолго до свадьбы Гогунский заявил: "Мы на самом деле всегда были вместе. Ира – это моя судьба. А все, что было кроме, опыт. Да, мы действительно снова живем одной семьей".

Автор: Елена Алешина25 апреля 2017, 17:24

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