Инна Чурикова в больнице с переломом

Инна Чурикова была срочно госпитализирована. Супруг Глеб Панфилов доставил популярную актрису в больницу с переломом.

Накануне ночью, 22 декабря, Инну Чурикову доставили в больницу с переломом руки. В клинику актрису сопровождал муж, режиссер Глеб Панфилов. По предварительным данным, актриса получила травму в результате неудачного падения, передает Life.ru.



Журналисты умудрились связаться с самой пострадавшей Чуриковой. Она ободрила представителей СМИ. "Все нормально. Скоро буду дома. Я буду продолжать работать. Обязательно через небольшое время буду работать в театре", – цитирует легендарную актрису РЕН ТВ.



Отметим, что еще в прошлом году легендарная актриса была госпитализирована. Тогда Чурикова жаловалась на боли в сердце. Однако тогда, несмотря на помощь российских медиков, Чурикова решила обратиться к израильским специалистам. "Это ее выбор. Инне Михайловне рассказал о клинике Андрей Соколов. Мы сделаем все, чтобы ее сердце заработало, как новое", – прокомментировал информацию руководитель клиники "Хорев" в Хайфе Роман Барак.

Встревоженные представители средств массовой информации обратились к артистке. Та успокоила журналистов. "Не переживайте, я уже выписалась из больницы. Скоро поеду на реабилитацию: сначала в Израиль, а затем во Францию", – сообщила Чурикова журналистам.

