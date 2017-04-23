Усманов помог мужу Чуриковой деньгами

Актриса Инна Чурикова перед премьерой спектакля "Аудиенция" по пьесе английского драматурга Питера Моргана рассказала с какими трудностями ей пришлось столкнуться. Однажды муж актрисы режиссер Глеб Панфилов попросил денег у бизнесмена Алишера Усманова.

Произошло это два года назад. Увидев в Лондоне спектакль "Аудиенции" Чурикова так влюбилась в постановку, что захотела повторить ее в Москве. Однако в "Ленкоме" денег на спектакль не нашли, передает Тatler.

Тогда муж актрисы режиссер Глеб Панфилов и сын Иван, сценарист и продюсер, решили написать в фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Семья Чуриковой не была знакома с бизнесменом, но всеже понадеялась на чудо. Вскоре пришел ответ, и он был положительный.



Усманов сам позвонил режиссеру. Оказалось, что бизнесмен поклонник творчества Панфилова. "Вы, конечно, не помните, а я студентом был на премьере вашего фильма "Прошу слова" – в семь­десят пятом, в Доме кино. Правда, я тогда ­худой был", – рассказал в телефонной беседе миллиардер, добавив, что даст денег на новый спектакль.

В итоге Усманов не подвел. "Фонд профинансировал всю постановку, стал нашим генеральным спонсором, что дало нам возможность без проволочек приступить к работе, которая сейчас завершается", – сказал в интервью "Газете.ру" Панфилов.



Премьера "Аудиенции" состоится 25 апреля в Театре Наций. Спектакль основан на одноименной пьесе Питера Моргана. Роль королевы Елизаветы II исполнит Инна Чурикова.

