Звезда "Универа" назвала Пугачеву пятном

Несмотря на то, что с Нового года и последовавшей после него петиции в адрес Аллы Пугачевой и ее "свиты" прошло более месяца, СМИ продолжают муссировать тему. Так, в защиту Примадонны выступил звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский, заявивший, что Пугачева была "самым ярким пятном".

По словам Виталия Гогунского, Алла Пугачева находится в особом статусе. "Главное, чтобы не впали в депрессию те, кто ее обижает! Кто недоволен "Голубыми огоньками", стоит поменять телевизор. Лично для меня Алла была самым ярким пятном. И конечно, еще костюм Филиппа Киркорова", – признался Гогунский.

Тем не менее, популярный актер заявил, что от просмотра новогодних передач у него разболелась голова. "Я просто выключил телевизор. На всех каналах – жалкое зрелище! Почему именно Аллу Борисовну, которая стала единственным светлым пятном в череде этих бездарных выступлений, назначили ответственной, непонятно. Она априори не может выступить плохо!" – цитирует Гогунского "Собеседник".

Отметим, что у Виталия особая симпатия к Алле. Именно она давала ему советы, когда он выступал на телепроекте "Один в один", а теперь его дочь Милана учится у Примадонны вокалу. По признанию Гогунского, его наследница в восторге от Пугачевой.

"Моя дочка говорит: "Я школу моей любимой Аллочки Борисовны не брошу никогда". Разве не это главное? Пугачева создала там такую атмосферу, что дети, уставшие после занятий в общеобразовательной школе, не хотят оттуда уходить! Это прекрасно!" – уверен Виталий.

Интересно, что в расписании маленькой Миланы находится время для занятий гимнастикой и посещения обычной музыкальной школы. По словам Гогунского, ему интересно наблюдать за тем, как взрослеет дочь.

"Знаете, теперь уже я сам у нее прошу совета, как вести себя на сцене. А как иначе? Ведь ее первое выступление просмотрели сразу десять миллионов человек! Мне кажется, наши дети знают больше, чем мы", – отметил Виталий Гогунский.

Ранее Dni.ru писали, что петиция против Аллы Пугачевой и ее "свиты" началась с обращения блогера из Ростова-на-Дону Вадима Манукяна к генеральному директору "Первого канала" на другую, в общем-то, тему.

"То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Большому количеству представителей интернет-сообщества не понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны", в том числе и целевой аудитории "Первого канала" 45+", – говорится в послании к телебоссам.

Вскоре на сайте обращений к президенту России Владимиру Путину появилась петиция уже против непосредственно засилья в эфире Аллы Пугачевой.

