Наргиз сделали больно на Украине
"Я хочу обратиться ко всем жителям славного города Одесса! К великому сожалению, мне и моей команде пришлось отменить выступления, запланированные в вашем городе. Сейчас во многих СМИ Украины распространяется информация о возможном моем и моей команды аресте по приезду в город. Сказать, что я в полном негодовании – это не сказать вообще ничего", – написала исполнительница в Instagram.
Наргиз предполагает, что подобные новости каким-то образом могут быть связаны со скандалом вокруг "Евровидения". "Могу только догадываться о том, что вся эта печальная история коим-то образом могла касаться передряг вокруг конкурса "Евровидение" в этом году, но я, конечно, могу и ошибаться, – отметила бывшая участница шоу "Голос". – Суть моего поста заключается в том, что мне безумно хотелось попасть в ваш замечательный город! Мне очень больно и обидно за всех тех, дорогие мои, кто уже приобрел билеты на мои вечерины, и запланированных двух концертов, увы, не состоится".
Ранее представители общественных организаций обратились в Службу безопасности Украины с требованием запретить въезд Елене Воробей и Наргиз Закировой из-за того, что они якобы незаконно посещали Крым. Активисты заявили, что сами готовы арестовать российских звезд, если ведомство не отреагирует должным образом на их просьбу.
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