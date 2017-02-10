Странное свадебное платье Светланы Ходченковой

Светлана Ходченкова показала свадебное платье. Однако подвенечный наряд не всем поклонникам пришелся по душе.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная актриса Светлана Ходченкова выложила фотографию, на которой запечатлена в свадебном платье.

Наряд представляет собой короткое подвенечное дизайнерское произведение, которое украшено прозрачной юбкой, демонстрирующей длинные стройные ноги Светланы. Изюминкой платья стала вшитая сбоку черная молния. Голову Ходченковой украсила короткая фата.

"Проект закончился, а фотки остались ... " – написала популярная актриса давая понять, что снялась в свадебном платье исключительно для фильма.

Фото опубликовано Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) Фев 10 2017 в 4:36 PST

Многочисленные подписчики быстро отреагировали на свежую публикацию Светланы. Фанаты неоднозначно оценили свадебный наряд Светланы. "странное платье какое-то... словно занавеска...", "Каеф", "Вы чудесная!", "Платье крутое!!!", "вы шикарна, всегда!", "Ты самая красивая, просто Слова закончились", "Необычное платье", – прокомментировали фотографию Ходченковой фанаты.

Отметим, что о личной жизни Светланы крайне мало что известно. Говорят, что популярная актриса счастлива в любви, однако своего избранника старается не афишировать.

К слову, недавно Светлана Хордченкова провела отпуск на Бали в большой компании. На райский остров артистка отправилась вместе с участником группы "Иванушки International" Андреем Григорьевым-Апполоновым, его супругой Марией, Юлией Барановской и другими друзьями.

Светлана даже порадовала подписчиков, опубликовав фотографию, на которой запечатлена в купальнике. Фанаты пришли в восторг от подтянутого, стройного тела своей любимицы.