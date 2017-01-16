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Янв. 16, 2017
просмотры: 123

Ходченкова показала фигуру в купальнике

567

Светлана Ходченкова решила не отставать от других российских знаменитостей и теперь проводит зимние каникулы в теплом местечке. Артистка выбрала для отпуска райское Бали. Светлана отправилась на отдых большой компанией, в которой отметились участники группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.

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