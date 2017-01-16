Ходченкова показала фигуру в купальнике

Светлана Ходченкова решила не отставать от других российских знаменитостей и теперь проводит зимние каникулы в теплом местечке. Артистка выбрала для отпуска райское Бали. Светлана отправилась на отдых большой компанией, в которой отметились участники группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.