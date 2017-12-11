После паралича Катя Семенова узнала об измене мужа

Катя Семенова рассказала в интервью, что муж Михаил Церишенко уже два года ей изменяет. Артистка пыталась спасти брак, однако больше прощать не намерена.

Все началось с того, что еще несколько дней назад Катя Семенова опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram коллаж, на котором запечатлела супруга, юмориста Михаила Церишенко и актрису Наталью Старых, и написала: "Цирк закрылся! Мой бывший муж со своей партнершей. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу отмыться. Я не хотела никого обманывать, так получилось".

Многочисленные подписчики буквально впали в шок от новости, ведь Семенова и Церишенко вместе уже 25 лет и со стороны выглядели совершенно счастливой и гармоничной парой. Между тем журналисты быстро связались с артисткой, чтобы выяснить все пикантные подробности.

"Мне позвонила эта женщина, рассказала такое, что я просто была в шоке. У меня развилась реактивная депрессия на почве переживаний, но брак все равно пыталась спасти. Заявление на развод подали еще тогда, но процесс приостановили. Я надеялась, но теперь прощать на намерена. Не может человек случайно изменять два года. А это продолжается уже два года", – заявила Катя Семенова в передаче "Ты не поверишь!"

Репортеры пошли еще дальше и связались с предполагаемой любовницей Михаила Церишенко, актрисой Натальей Старых. Та призналась. что знакома с юмористом, однако от всяких романтических отношений с ним открестилась. "Я не знаю, зачем Екатерина все это написала. Вообще не понимаю, что происходит. Я даже не знала, что они разводятся. Да мне это и не интересно", – заявила Наталья Старых.

Публикация от Екатерина Семёнова певица (@semka0701_official) Дек 5 2017 в 1:57 PST

Фанаты как могут пытаются поддержать Катю Семенову. Под постом, в котором певица объявила о "цирке", множество сочувствующих комментариев в ее адрес и уничижительных – в его. Интересно, что в беседу вступил и сам Михаил Церишенко. "Вы все правильно написали. Только я еще и идиот. 25 лет вместе... привык... стал все воспринимать, как само собой разумеещееся. Теперь протрезвел, да видимо, поздно..." – грустно написал артист.

Сама Катя Семенова, хоть и тяжело переносит перемены в личной жизни, не намерена падать духом. Артистка продолжает работать, общается с друзьями. Измену Церишенко певица воспринимает как опыт. Отметим, что у Кати была нелегкая жизнь, на ее долю выпало множество испытаний.

Так, когда Семеновой было шесть лет, ее отец нечаянно выпил древесный спирт и умер. Мать скончалась вскоре от рака. Причем, по словам певицы, когда она увидела мертвую мать, у нее отнялись рука и нога. В 11 лет ей пришлось пить антидепрессанты.