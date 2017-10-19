Алла Сигалова рассказала о побоях

Алла Сигалова стала новой звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Хореограф рассказала о непростом детстве, травме, изменившей жизнь, и детях.

Алла Сигалова появилась на свет в Волгограде. Туда из Ленинграда по распределению попали ее родители: отец – пианист и мать – танцовщица в театре музкомедии. Собственно, ничего удивительного в том, что жизненный путь маленькой Аллы был предопределен. Однако танцами Сигалова начала заниматься относительно поздно – в девять лет.

Алла вернулась в Северную столицу и с помощью именитых друзей семьи, педагогов-балетмейстеров Бориса Яковлевича Брегвадзе и Феи Ивановны Балабиной, поступила в балетное училище им А.Я. Вагановой. Она, которую не хотели брать в заведение из-за высокого роста, так самоотверженно трудилась, что стала одной из лучших на курсе.

"У каждого ребенка в училище есть цель. Самая простая – окончить училище, самая большая – попасть в хороший театр и стать танцовщицей. Всё было подчинено только этому. В нашем классе было пятнадцать девочек, а окончили училище только семь. Нас били, с нами жестко обращались. И это правильно, потому что здесь невозможно с пряниками подходить к ребенку. Хотя пряники тоже были, естественно", – рассказала Сигалова.

В 18 лет Алла получила серьезную травму позвоночника, которая поставила крест на ее дальнейшей карьере танцовщицы. Она страшно переживала, замкнулась в себе и даже переехала жить в Москву. Давнее увлечение драматическим театром привело ее на режиссерский факультет ГИТИСа, куда она поступила с первой попытки. Уже на четвертом курсе Аллу пригласили преподавать танец на факультете. Она согласилась не раздумывая.

Публикация от Alla Sigalova (@allasigalova) Авг 11 2017 в 9:16 PDT

"Я почувствовала, что это потрясающая возможность соединить те навыки, которые во мне сидели с детства, с новыми приобретенными знаниями. Я сразу поняла, что это призвание. В итоге преподаю уже 36 лет. Я невероятно строгий преподаватель. В первые годы работы была "страшным огнедышащим драконом". Сейчас огонь уже притух, но, несмотря на это, только я захожу в класс – все уже трясутся", – отметила Сигалова.

Трудолюбие и преданность, любовь к профессии привели к тому, что с 2004 года артистка заведует кафедрой пластического воспитания школы-студии МХАТ, активно занимается телевизионными танцевальными проектами, ставит танцевальные спектакли по всему миру. У нее расписана каждая минута.

Однако Алла реализовалась не только в профессии. У нее есть дочь Анна и сын Михаил. Дочь занимается строительством и дизайном, а сын учится в Вашингтоне на оператора телевидения. "Дочь, сын, внук – это главное, что у меня есть в жизни. Миша со мной обсуждает практически все, и я знаю, что я ему необходима так же как и он мне. Анечка более строго воспитывалась. У нас, конечно, были конфликты – она и обижалась, и плакала. Сейчас я понимаю, что очень многое делала неправильно", – констатировала Алла Сигалова.