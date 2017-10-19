Борисова резко поседела из-за адских таблеток

Телеведущую на пилюли подсадила мать. Потом добавились алкоголь и наркотики.

Положение Даны Борисовой аховое – дочь отобрали, работы нет, денег нет. Между тем ей надо ежемесячно платить по ипотеке – телеведущая брала 700 тысяч долларов на покупку квартиры. Осталось выплатить 49 тысяч "зеленых", но где их брать? Дана решила написать книгу "Одержимость" о постигшей ее беде, чтобы немного заработать.

"Первое употребление было в 16 лет, – призналась Борисова. – Мама, которая работала на скорой помощи, принесла таблетки и сказала мне: "Ты так плохо спишь, выпей их – и будешь отдохнувшей". А я уже работала телеведущей. С тех пор я постоянно стала уходить от реальности, пила таблетки горстями. Все мои отношения заканчивались из-за таблеток".

Адские пилюли были только началом. "Потом к ним присоединились алкоголь и наркотики, – продолжила Дана. – Но таблетки всегда были злом номер один. Я не могла без них – это была одержимость. Я просто пообещала одному человеку их больше не пить. Это стоило мне полной головы седых волос".

Как выяснила "Телепрограмма", для реабилитации в тайской клинике необходимо минимум три месяца, и каждый обходится в 300 тысяч рублей. Плюс перелет на Самуи и обратно. В этом центре не используются медицинские препараты – с пациентами работают только психологи. Они заставляют зависимых вникать в суть проблемы и осознавать, к чему может привести пагубная привычка.