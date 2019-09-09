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Жестокий Стамбул – 2 сезон

Жестокий Стамбул – 2 сезон

  • Жанр: Драмы
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 9 сентября 2019
  • Страна: Турция
  • Режиссер: Джевдет Мерджан
  • Сценарист: Сирма Яник, Рана Маматлиоглу, Бекир Баран Ситки
  • Продюсер: Шюкрю Авшар, Зейнеп Онген
  • Количество серий: 30
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: Avsar Film
  • Актёры: Дениз Угур, Озан Долунай, Сера Кутлубей, Беркер Гювен, Симай Барлас, Идрис Неби Таскан, Айшен Сезерел, Гамзе Демирбилек, Мине Тугай, Бахар Шахин, Фикрет Кускан
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  • Рейтинг Дни.ру: 5.9
  • Рейтинг IMDb: 5.8

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Жестокий Стамбул" 2 сезон

Сериал "Жестокий Стамбул" 2 сезон начинается с поисков пропавшей девушки Джемре и инвалида Недима. Богатейший дядя парня Агях уверен, что племянника похитили, он бросает все силы на его поиски. Тем временем Шиниз сама пытается понять, куда скрылись беглецы. Но, несмотря на то, что сама способствовала побегу, она не знает точное местоположение. Сехер, мама Джемре, не понимает поступка дочери, при этом она продолжает винить и вторую дочку Джерен, считая ее предательницей.

События 2 сезона развиваются стремительно. Дженку удается найти сбежавшую девушку, однако той вовремя удается скрыться от разъяренного парня. Далее в сериале "Жестокий Стамбул" вы увидите, как после возвращения Недима влиятельный дядя предлагает прикованному к инвалидному креслу парнишке сделку. Агях не будет заявлять на похитительницу в полицию с условием, что племянник откажется от нее.

Что было в 1 сезоне?

В первой части зрители турецкого сериала познакомились с богатейшей семьей Караджая, главой которого является Агях. Однажды он задумал женить своего племянника – инвалида Недима и даже нашел подходящую кандидатуру. Но затем события "Жестокого Стамбула" приняли неожиданный оборот, когда из США вернулся красавец Дженк. Он влюбился в избранницу брата и всеми силами попытался заполучить ее.

Актеры о сериале

Бахара Шахин, сыгравшая роль Джерен в "Жестоком Стамбуле", рассказала о популярности: "Мне сложно справиться с психологическим давлением, которое оказывается из-за известности. Меня узнают на улицах, принимают за моего персонажа. Им кажется, что злые киношные поступки совершаю именно я, а не героиня. Популярность дается очень тяжело".

Сера Кутлубея, сыгравшая Джемре, поделилась своим мнением о съемках во 2 сезоне: "Мы все вжились в образ персонажей и благодаря сценаристам удачно воплощаем их на экране. Отдельно отмечу тему любви в кино. Здесь она приводит к тому, что либо человек взлетает на самый верх, либо оказывается на дне общества. Когда приходит любовь, у героев телесериала полностью отключается логика".

Интересные факты сериал "Жестокий Стамбул" 2 сезон

  • Режиссер Джевдет Мерджан покинул проект. Вторую часть снял другой постановщик.
  • Особняк, в котором проживает богатейшее семейство Агяха, находится в престижном стамбульском районе Бебек.

Где смотреть сериал "Жестокий Стамбул" 2 сезон

В России многие онлайн-кинотеатры специализируются именно на предоставлении услуг по просмотру турецких картин. Ленту легко найти в Сети.

Когда новые серии?

Режиссером новой части стал Гекчен Уста. 22 июня 2020 состоялся показ финального эпизода теленовеллы.

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