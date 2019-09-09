Жестокий Стамбул – 2 сезон

Трейлеры О сериале Смотреть онлайн

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Жестокий Стамбул – 2 сезон

  • Жанр: Драмы
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 9 сентября 2019
  • Страна: Турция
  • Режиссер: Джевдет Мерджан
  • Сценарист: Сирма Яник, Рана Маматлиоглу, Бекир Баран Ситки
  • Продюсер: Шюкрю Авшар, Зейнеп Онген
  • Количество серий: 30
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: Avsar Film
  • Актёры: Дениз Угур, Озан Долунай, Сера Кутлубей, Беркер Гювен, Симай Барлас, Идрис Неби Таскан, Айшен Сезерел, Гамзе Демирбилек, Мине Тугай, Бахар Шахин, Фикрет Кускан
  •  
  • Жестокий Стамбул – 2 сезон Жестокий Стамбул – 2 сезон 5.9
    Рейтинг Дни.ру: 5.9
  • Рейтинг IMDb: 5.8

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Жестокий Стамбул" 2 сезон

Сериал "Жестокий Стамбул" 2 сезон начинается с поисков пропавшей девушки Джемре и инвалида Недима. Богатейший дядя парня Агях уверен, что племянника похитили, он бросает все силы на его поиски. Тем временем Шиниз сама пытается понять, куда скрылись беглецы. Но, несмотря на то, что сама способствовала побегу, она не знает точное местоположение. Сехер, мама Джемре, не понимает поступка дочери, при этом она продолжает винить и вторую дочку Джерен, считая ее предательницей.

События 2 сезона развиваются стремительно. Дженку удается найти сбежавшую девушку, однако той вовремя удается скрыться от разъяренного парня. Далее в сериале "Жестокий Стамбул" вы увидите, как после возвращения Недима влиятельный дядя предлагает прикованному к инвалидному креслу парнишке сделку. Агях не будет заявлять на похитительницу в полицию с условием, что племянник откажется от нее.

Что было в 1 сезоне?

В первой части зрители турецкого сериала познакомились с богатейшей семьей Караджая, главой которого является Агях. Однажды он задумал женить своего племянника – инвалида Недима и даже нашел подходящую кандидатуру. Но затем события "Жестокого Стамбула" приняли неожиданный оборот, когда из США вернулся красавец Дженк. Он влюбился в избранницу брата и всеми силами попытался заполучить ее.

Актеры о сериале

Бахара Шахин, сыгравшая роль Джерен в "Жестоком Стамбуле", рассказала о популярности: "Мне сложно справиться с психологическим давлением, которое оказывается из-за известности. Меня узнают на улицах, принимают за моего персонажа. Им кажется, что злые киношные поступки совершаю именно я, а не героиня. Популярность дается очень тяжело".

Сера Кутлубея, сыгравшая Джемре, поделилась своим мнением о съемках во 2 сезоне: "Мы все вжились в образ персонажей и благодаря сценаристам удачно воплощаем их на экране. Отдельно отмечу тему любви в кино. Здесь она приводит к тому, что либо человек взлетает на самый верх, либо оказывается на дне общества. Когда приходит любовь, у героев телесериала полностью отключается логика".

Интересные факты сериал "Жестокий Стамбул" 2 сезон

  • Режиссер Джевдет Мерджан покинул проект. Вторую часть снял другой постановщик.
  • Особняк, в котором проживает богатейшее семейство Агяха, находится в престижном стамбульском районе Бебек.

Где смотреть сериал "Жестокий Стамбул" 2 сезон

В России многие онлайн-кинотеатры специализируются именно на предоставлении услуг по просмотру турецких картин. Ленту легко найти в Сети.

Когда новые серии?

Режиссером новой части стал Гекчен Уста. 22 июня 2020 состоялся показ финального эпизода теленовеллы.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения