Гранд – 1 сезон

Трейлеры О сериале Фотографии Отзывы

Топ новостей

Почему Пересильд отказалась дать детям фамилию Учителя
Бикович из сериала "Магомаев" рассказал о предпочтениях в девушках и интиме в общественном месте
"Приятно вспоминать": 25-летняя актриса пряталась в домике с Буруновым на съемках "Полицейского с Рублевки"
Слишком молода: звезду "Полицейского с Рублевки" выпроводили с шоу Пугачевой
"На съемках я женщина": Артемьева высказалась о работе над "Сватами"
Наживаются во время карантина: звезда российских сериалов о попытке уехать за город
партнеры
Четверг
2 апреля
Лента новостей
17:52
"Промокали насквозь": артистке сериала "Адвокат Ардашев" пришлось померзнуть
17:42
Путин дал регионам дополнительные полномочия из-за коронавируса
17:33
Жительница Подмосковья в пьяном угаре пырнула ножом своего сожителя
17:10
Путин обратился с просьбой к россиянам
17:08
"Полинаркоман": жуткие подробности о состоянии Джигана
17:03
Сидите дома: Путин объявил о продлении нерабочих дней
16:57
"Я была в первом классе": Лолита шокировала подробностями сексуальных домогательств
16:45
"Проект завершен, а Луи все не уходит": звезда сериала "Кухня" о главной проблеме
16:39
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:39
Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя
15:56
"На войне как на войне": сын Малышевой борется с пандемией коронавируса
15:56
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
15:46
Стартовало голосование российской профессиональной премии "Внедорожник года 2020"
15:45
"С головой что-то стало": что произошло с Алибасовым после отравления "Кротом"
15:39
Барановская раскрыла подробности первой встречи с Гордоном
15:31
Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская рассказала о главном событии
15:13
"Вдохновляешь": экс-солистка SEREBRO умилила россиян
15:08
Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса
15:05
Доктор Комаровский раскрыл правила борьбы с коронавирусом
15:03
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
14:54
Дочь Заворотнюк показала своего "маленького"
14:51
"Все равно еще вернется": адвокат Жорин раскрыл правду о разводе Петросяна и Степаненко
14:40
"Сорвало крышу": у Боярской пропали стеснение и стыд
14:38
Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке
14:32
Евгения Медведева сбежала из Канады
14:14
Знаменитую супермодель госпитализировали с коронавирусом
14:10
Обладающая лишним весом дочь Пригожина разделась для фотосъемки
13:59
Аршавин вымаливает разрешение платить детям меньше
13:57
"Я люблю выпивать": Башаров признался Корчевникову в алкоголизме
13:54
Бывший друг сообщил о похоронах в семье Пугачевой
13:49
Раскрыты детали нового обращения Путина к нации из-за коронавируса
13:41
Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом
13:27
"Я жила нелюбимой, ненужной, с чужим человеком": пронзительный крик души Валюшкиной
13:22
"Меня подкармливают в нужное время": Роман Попов о съемках "Полицейского с Рублевки" и секрете похудения
13:21
Названы сроки исчезновения коронавируса
13:18
"Пройдет, потерпи": Башаров откровенно об изменах жене
13:17
Опухшая Бабкина вышла на публику вопреки болезни
13:11
В "ЕР" назвали недостаточными меры по борьбе с коронавирусом в ряде регионов
13:10
Объявлено о новом обращении Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса
13:07
Хилькевич публично призналась во лжи
13:01
У сотрудников авиакомпании "Победа" выявили коронавирус
12:35
Володин предложил поддержать производителей медицинских масок
12:35
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух радикальных исламистов
12:30
Бородина отреагировала на слова Собчак о ее муже
12:29
Тимати подверг опасности жену и сына
12:20
Актер из сериала "Патриот" прокомментировал звездную болезнь внучки Талызиной
12:17
"Тупая": Асмус стала жертвой травли
12:13
В Москве родился ребенок с коронавирусом
12:11
В "Росатоме" начали стерилизовать медицинские маски
11:58
"Ситуация очень серьезная": Марию Захарову потеряли из-за смертельного коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна
"Получила в затылок": на мать Лолиты Милявской напали
"Все действительно плохо": сделано заявление о состоянии онкобольной Заворотнюк
"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего
Сериалы
Гранд – 1 сезон

Гранд – 1 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 9 августа 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Дмитрий Грибанов
  • Сценарист: Василий Куценко, Гарри Гупаленко, Виталий Шляппо, Алексей Зуенок, Аслан Гугкаев, Константин Иванов, Жаннат Керимбаев, Дмитрий Крепчук, Вячеслав Зуб, Аслан Сокуров, Нжде Айрапетян, Анатолий Молчанов, Татьяна Эрдемир, Александр Сломнюк
  • Продюсер: Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо, Денис Жалинский
  • Количество серий: 47
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: Yellow, Black and White, Keystone Production Start Studio, Супер
  • Актёры: Мила Сивацкая, Александр Лыков, Константин Белошапка, Елена Ксенофонтова, Милош Бикович, Екатерина Вилкова
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 8.5
  • Рейтинг IMDb: 7.2

Трейлеры и видео

О сериале

Российский комедийный сериал "Гранд" (1 сезон) от создателей таких проектов, как знаменитая "Кухня" и "Отель Элеон", порадует зрителей ярким динамичным сюжетом, отличным актерским составом и, конечно же, искрометным юмором. Как говорит режиссер Дмитрий Грибанов, команда постаралась сделать максимально качественный продукт. Он подарит огромное количество положительных эмоций людям всех возрастов.

Сюжет сериала "Гранд" (1 сезон)

Ксюша – студентка, которая осваивает азы туризма и гостиничного бизнеса. Ее мечта – работать в хорошем отеле. Она мила, умна и амбициозна, но вот незадача, скандал с назойливым влюбленным в нее ректором университета вынуждает героиню оставить вуз, уехать из родного Барнаула и отправиться в Москву. Там она с трудом, но все же устаивается в престижный отель "Grand Lion", где ее ожидает много работы, смешных ситуаций и, конечно же... дела сердечные.

1 сезон сериала "Гранд"

Бросив учебу, Ксюша приезжает в столицу, и отправляется в "Grand Lion". Но здесь творится настоящий бардак из-за смены собственника, новый хозяин намерен все поменять, исходя из собственного видения.

Попытка героини соврать о своей квалификации и устроиться портье терпит полное фиаско. И лучшее, на что она может претендовать – самая нижняя ступень в карьерной лестнице, а именно должность обычной прачки. И теперь впереди новая жизнь, полная светлых надежд. Но и забот очень много: влиться в коллектив, наладить отношения с боссом и обуздать свой бойкий характер.

Интересные факты о сериале "Гранд" (1 сезон)

В одном из эпизодов постояльцем отеля станет сам Филипп Киркоров. Зная характер отечественного "поп-короля", можно не сомневаться, что скучать персоналу точно не придется!

Где посмотреть

Сериал "Гранд" транслируется на телеканале "Супер". Также его можно посмотреть на онлайн видеосервисах:

  • okko.tv
  • START

Когда новые серии 

На данный момент к показу готовится третий сезон ситкома. Премьера первого эпизода запланирована на 27 января 2020 года. Всего планируется 23 серии.

Фотографии

Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Т1000
Ответить
Легкий, не парит мозг, за сюжетом следить легко. если не хочется особо напрягать извилины - самое то
Гость
Ответить
Знакомые герои возвращаются. 1 сезон сериала "Гранд" я бы сказала, что получился легким и именно что "забавненьким". Но чего-то невероятно смешного я не заметила. Временами сюжет проседает, и как-то скучновато становится. Впрочем, оцените сами. Многим подругам он понравился гораздо больше, чем мне
Гостья
Ответить
"Кухня" и "Элеон" всё-таки были лучше, увы... В целом снято хорошо, актеры не подводят, приятный саундтрек. Но общая атмосфера и сюжет... Все время не покидало ощущение, что что-то уже не то. Причем не очень понятно, что именно. Но в общем смотрибельно, можно поставить 6 или 7 из 10. Хотя много не стоит ждать
Оличка
Ответить
Легкий сюжет и юмор, приятные актеры. Идеально, чтобы расслабиться и развлечься, не сильно загружая мозг. Это продолжение сериала "Отель "Элеон", поэтому тем, кто его смотрел, особенно понравится. Будет много уже знакомых персонажей. Могу смело рекомендовать!
1

Популярные темы форума
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+