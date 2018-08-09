О сериале

Российский комедийный сериал "Гранд" (1 сезон) от создателей таких проектов, как знаменитая "Кухня" и "Отель Элеон", порадует зрителей ярким динамичным сюжетом, отличным актерским составом и, конечно же, искрометным юмором. Как говорит режиссер Дмитрий Грибанов, команда постаралась сделать максимально качественный продукт. Он подарит огромное количество положительных эмоций людям всех возрастов.

Сюжет сериала "Гранд" (1 сезон)

Ксюша – студентка, которая осваивает азы туризма и гостиничного бизнеса. Ее мечта – работать в хорошем отеле. Она мила, умна и амбициозна, но вот незадача, скандал с назойливым влюбленным в нее ректором университета вынуждает героиню оставить вуз, уехать из родного Барнаула и отправиться в Москву. Там она с трудом, но все же устаивается в престижный отель "Grand Lion", где ее ожидает много работы, смешных ситуаций и, конечно же... дела сердечные.

1 сезон сериала "Гранд"

Бросив учебу, Ксюша приезжает в столицу, и отправляется в "Grand Lion". Но здесь творится настоящий бардак из-за смены собственника, новый хозяин намерен все поменять, исходя из собственного видения.

Попытка героини соврать о своей квалификации и устроиться портье терпит полное фиаско. И лучшее, на что она может претендовать – самая нижняя ступень в карьерной лестнице, а именно должность обычной прачки. И теперь впереди новая жизнь, полная светлых надежд. Но и забот очень много: влиться в коллектив, наладить отношения с боссом и обуздать свой бойкий характер.

Интересные факты о сериале "Гранд" (1 сезон)

В одном из эпизодов постояльцем отеля станет сам Филипп Киркоров. Зная характер отечественного "поп-короля", можно не сомневаться, что скучать персоналу точно не придется!

Где посмотреть

Сериал "Гранд" транслируется на телеканале "Супер". Также его можно посмотреть в онлайн видеосервисах:

Когда новые серии

На данный момент к показу готовится третий сезон ситкома. Премьера первого эпизода запланирована на 27 января 2020 года. Всего планируется 23 серии.