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Среда 19 августа

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Гранд – 1 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 9 августа 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Дмитрий Грибанов
  • Сценарист: Василий Куценко, Гарри Гупаленко, Виталий Шляппо, Алексей Зуенок, Аслан Гугкаев, Константин Иванов, Жаннат Керимбаев, Дмитрий Крепчук, Вячеслав Зуб, Аслан Сокуров, Нжде Айрапетян, Анатолий Молчанов, Татьяна Эрдемир, Александр Сломнюк
  • Продюсер: Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо, Денис Жалинский
  • Количество серий: 47
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: Yellow, Black and White, Keystone Production Start Studio, Супер
  • Актёры: Мила Сивацкая, Александр Лыков, Константин Белошапка, Елена Ксенофонтова, Милош Бикович, Екатерина Вилкова
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  • Гранд – 1 сезон Гранд – 1 сезон 8.5
    Рейтинг Дни.ру: 8.5
  • Рейтинг IMDb: 7.2

Трейлеры и видео

О сериале

Российский комедийный сериал "Гранд" (1 сезон) от создателей таких проектов, как знаменитая "Кухня" и "Отель Элеон", порадует зрителей ярким динамичным сюжетом, отличным актерским составом и, конечно же, искрометным юмором. Как говорит режиссер Дмитрий Грибанов, команда постаралась сделать максимально качественный продукт. Он подарит огромное количество положительных эмоций людям всех возрастов.

Сюжет сериала "Гранд" (1 сезон)

Ксюша – студентка, которая осваивает азы туризма и гостиничного бизнеса. Ее мечта – работать в хорошем отеле. Она мила, умна и амбициозна, но вот незадача, скандал с назойливым влюбленным в нее ректором университета вынуждает героиню оставить вуз, уехать из родного Барнаула и отправиться в Москву. Там она с трудом, но все же устаивается в престижный отель "Grand Lion", где ее ожидает много работы, смешных ситуаций и, конечно же... дела сердечные.

1 сезон сериала "Гранд"

Бросив учебу, Ксюша приезжает в столицу, и отправляется в "Grand Lion". Но здесь творится настоящий бардак из-за смены собственника, новый хозяин намерен все поменять, исходя из собственного видения.

Попытка героини соврать о своей квалификации и устроиться портье терпит полное фиаско. И лучшее, на что она может претендовать – самая нижняя ступень в карьерной лестнице, а именно должность обычной прачки. И теперь впереди новая жизнь, полная светлых надежд. Но и забот очень много: влиться в коллектив, наладить отношения с боссом и обуздать свой бойкий характер.

Интересные факты о сериале "Гранд" (1 сезон)

В одном из эпизодов постояльцем отеля станет сам Филипп Киркоров. Зная характер отечественного "поп-короля", можно не сомневаться, что скучать персоналу точно не придется!

Где посмотреть

Сериал "Гранд" транслируется на телеканале "Супер". Также его можно посмотреть в онлайн видеосервисах:

Когда новые серии 

На данный момент к показу готовится третий сезон ситкома. Премьера первого эпизода запланирована на 27 января 2020 года. Всего планируется 23 серии.

Смотреть сериал Гранд – 1 сезон онлайн

Список серий
1 серия9 августа 2018Смотреть онлайн
2 серия9 августа 2018Смотреть онлайн
3 серия16 августа 2018Смотреть онлайн
4 серия16 августа 2018Смотреть онлайн
5 серия22 августа 2018Смотреть онлайн
6 серия22 августа 2018Смотреть онлайн
7 серия30 августа 2018Смотреть онлайн
8 серия30 августа 2018Смотреть онлайн
9 серия6 сентября 2018Смотреть онлайн
10 серия6 сентября 2018Смотреть онлайн
11 серия13 сентября 2018Смотреть онлайн
12 серия13 сентября 2018Смотреть онлайн
13 серия20 сентября 2018Смотреть онлайн
14 серия20 сентября 2018Смотреть онлайн
15 серия27 сентября 2018Смотреть онлайн
16 серия27 сентября 2018Смотреть онлайн
17 серия1 октября 2018Смотреть онлайн
18 серия2 октября 2018Смотреть онлайн
19 серия3 октября 2018Смотреть онлайн
20 серия4 октября 2018Смотреть онлайн
21 серия4 октября 2018Смотреть онлайн

Фотографии

Екатерина Вилкова показала подросших детей от Ильи Любимова

Екатерина Вилкова показала подросших детей от Ильи Любимова
Звезда сериалов "Гранд" и "Отель "Элеон" похвасталась снимком с подросшими наследниками. Екатерина Вилкова призналась, что скучает по детям. 36-летняя артистка вот уже девять лет состоит в браке с актером Ильей Любимовым, которого многие знают по роли в теленовелле "Не родись красивой".

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