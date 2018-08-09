Гранд – 1 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2018
- Дата выхода: 9 августа 2018
- Страна: Россия
- Режиссер: Дмитрий Грибанов
- Сценарист: Василий Куценко, Гарри Гупаленко, Виталий Шляппо, Алексей Зуенок, Аслан Гугкаев, Константин Иванов, Жаннат Керимбаев, Дмитрий Крепчук, Вячеслав Зуб, Аслан Сокуров, Нжде Айрапетян, Анатолий Молчанов, Татьяна Эрдемир, Александр Сломнюк
- Продюсер: Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо, Денис Жалинский
- Количество серий: 47
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: Yellow, Black and White, Keystone Production Start Studio, Супер
- Актёры: Мила Сивацкая, Александр Лыков, Константин Белошапка, Елена Ксенофонтова, Милош Бикович, Екатерина Вилкова
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- Рейтинг Дни.ру: 8.5
- Рейтинг IMDb: 7.2
О сериале
Российский комедийный сериал "Гранд" (1 сезон) от создателей таких проектов, как знаменитая "Кухня" и "Отель Элеон", порадует зрителей ярким динамичным сюжетом, отличным актерским составом и, конечно же, искрометным юмором. Как говорит режиссер Дмитрий Грибанов, команда постаралась сделать максимально качественный продукт. Он подарит огромное количество положительных эмоций людям всех возрастов.
Сюжет сериала "Гранд" (1 сезон)
Ксюша – студентка, которая осваивает азы туризма и гостиничного бизнеса. Ее мечта – работать в хорошем отеле. Она мила, умна и амбициозна, но вот незадача, скандал с назойливым влюбленным в нее ректором университета вынуждает героиню оставить вуз, уехать из родного Барнаула и отправиться в Москву. Там она с трудом, но все же устаивается в престижный отель "Grand Lion", где ее ожидает много работы, смешных ситуаций и, конечно же... дела сердечные.
1 сезон сериала "Гранд"
Бросив учебу, Ксюша приезжает в столицу, и отправляется в "Grand Lion". Но здесь творится настоящий бардак из-за смены собственника, новый хозяин намерен все поменять, исходя из собственного видения.
Попытка героини соврать о своей квалификации и устроиться портье терпит полное фиаско. И лучшее, на что она может претендовать – самая нижняя ступень в карьерной лестнице, а именно должность обычной прачки. И теперь впереди новая жизнь, полная светлых надежд. Но и забот очень много: влиться в коллектив, наладить отношения с боссом и обуздать свой бойкий характер.
Интересные факты о сериале "Гранд" (1 сезон)
В одном из эпизодов постояльцем отеля станет сам Филипп Киркоров. Зная характер отечественного "поп-короля", можно не сомневаться, что скучать персоналу точно не придется!
Где посмотреть
Сериал "Гранд" транслируется на телеканале "Супер". Также его можно посмотреть на онлайн видеосервисах:
- okko.tv
- START
Когда новые серии
На данный момент к показу готовится третий сезон ситкома. Премьера первого эпизода запланирована на 27 января 2020 года. Всего планируется 23 серии.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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