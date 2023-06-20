Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Вторник 20 июня

17:50"Покойся с миром": коллеги оплакивают актера из "Отчаянных домохозяек" 17:15"Будем жестко отслеживать": Милохину прочат карьеру дворника 16:28"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику 16:02Внук Пугачевой рассказал о тяжелой и изматывающей работе: Месяц бессонных ночей 15:39"Тихая любовь": экстрасенс предсказала 71-летней Аллегровой брак с богатым мужчиной 15:00Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях при покупке абрикосов 14:40Переживший ампутацию Костомаров бросил работу с психологами 14:40Диетолог предостерег людей с болезнями сердца от питья кофе в жару 14:20На севере Москвы иномарка влетела в бетонный блок 13:40"Бывают нервные срывы": Появились свежие данные о состоянии Костомарова на реабилитации 13:20Психолог оценила будущее отношений Асмус с похожим на отца возлюбленным 13:00Съемки шоу Малахова обернулись скандалом с группой "Божья коровка" 12:40В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик 12:20Квартиры с каким ремонтом хуже продаются 12:00"Много не трачу": солистка "Тутси" Ирина Ортман рассказала о своих домах и доходах 11:40"Худший сезон": Россияне обвинили Бузову в подсуживании на шоу "Звезды в Африке" 11:20"Сейчас заплачу": Бузова объяснила свое решение отказаться от любимой собаки 11:00"Буду жить меньше": 25-летняя Чеботина впервые сообщила о сокращающем ее дни факторе 10:40Как две капли: в избраннике Асмус разглядели сходство с ее отцом 10:00Если нет кондиционера: как охладить комнату своими силами 09:40ГК "Самолет" покупает застройщика "МИЦ" 09:30"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем 09:20"Ситуация была критическая": Жена Леонова-Гладышева раскрыла его состояние после травмы головы 09:00Обнародованы цены 2023 года на строительство частного дома 08:40Психолог назвала 9 признаков манипулятора 08:20Врач назвал продукты, которые помогают снизить уровень холестерина 08:00Жена Прилучного восхитила фигурой после родов 06:39В Сети опубликовали тизер 2 сезона "Игры в кальмара" 04:08Самые доступные квартиры с террасами 02:36Как избежать выгорания и поддерживать ресурсное состояние – советы эксперта 00:14"Новость!": Высказывание Харламова спровоцировало разговоры о расставании с возлюбленной 22:44"Прививки не защищают": врач о побочном эффекте коронавируса 21:56Назван самый опасный день недели 21:30От сторожа до мужа Наташи Королевой: как Тарзан пришел к успеху и славе 21:24В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект 21:00"Освободить место для чего-то нового": Киркоров распродает свои личные вещи 20:30"На детях звезд природа отдыхает": Михаил Ширвиндт не оправдал надежд 20:00Богатые и бедные: статистика доходов по регионам России вызывает опасения 19:43Оксана Акиньшина: скандалы, романы и исчезновение 18:20По следам Бабкиной и Гора: плюсы и минусы гостевого брака 18:00"Один из лучших в стране": бывший солист "Землян" о смерти знаменитого гитариста 17:40"Восстанавливается потихонечку": Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации 17:20Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура" 17:00"Она сумасшедшая, что ли?": брат прокомментировал слух об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию 16:40Стакан молока – новый тренд в борьбе за здоровый сон 16:20Дай ума: у могилы основателя "Что? Где? Когда?" Ворошилова молят о помощи 16:00Спасет миллионы: укушенная вдова Этуша сообщила о действенном бесплатном средстве против заразы 15:40Россиянам дали совет по сохранению здоровья в жаркую погоду 15:20Россиянин продает банный комплекс в качестве постоянного жилья 15:00Врач-инфекционист назвала 3 главных "летних" болезни
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Покойся с миром": коллеги оплакивают актера из "Отчаянных домохозяек"

"Покойся с миром": коллеги оплакивают актера из "Отчаянных домохозяек"
16

В минувшую пятницу умер известный артист кино и сериалов. Его не стало на 86 году жизни в США. Коллеги активно выражают соболезнования семье усопшего. По их словам, Пэкстон Уайтхед был профессионалом своего дела и замечательным человеком.

Британские таблоиды массово сообщают об уходе звезды экрана. Усопший актер знаком и российскому зрителю. Некоторые сериалы с его участием, в том числе "Отчаянные домохозяйки" и "Друзья", снискали популярность по всему миру.

Также актер сыграл в десятках фильмов, среди которых "Обман зрения", "Лондонский люкс", "Приключения Гека Финна", "Как важно быть серьезным". А еще Пэкстон Уайтхед продолжительное время играл в театральных постановках, пишет сайт VSE42.RU.

Сын умершего Чарльз передал СМИ весть о кончине далеко не сразу, прошло несколько дней. Как уточняет "Радио 1", причину смерти звезды пока не афишируют. Однако известно, что актер из сериала "Отчаянные домохозяйки" Пэкстон Уайтхед умер в больнице штата Вирджиния.

Пэкстон Уайтхед. Фото: Henry McGee/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

"Покойся с миром, великий актер", — твердят фанаты. Коллеги также оплакивают покойного в социальных сетях. "Он так много значил для стольких людей и всегда вызывал улыбку на лицах всех, с кем встречался", — написал Джим Пиддик. Вспоминая знаменитость, друзья не поскупились на добрые слова. Актриса Дана Айви даже опубликовала совместную фотографию.

Напомним, в сериале "Друзья" Пэкстон Уайтхед сыграл босса Рэйчел, а в сериале "Отчаянные домохозяйки" он выступил в роли отца невесты Сьюзан Майер. Между тем "Царьград" сообщает, что на днях в США умер еще один популярный артист: рэпер Big Pokey внезапно упал на концерте.

20 июня 2023, 17:50
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/www.globallookpress.com
Daily Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: топ самых шикарных звездных похорон года

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Умер знаменитый артист из сериала "След": у него было предсмертное желание

До пупка: звезда "Отчаянных домохозяек" появилась на публике в старушечьих панталонах

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

В Сети опубликовали тизер 2 сезона "Игры в кальмара"

В Сети опубликовали тизер 2 сезона "Игры в кальмара"
Актерский состав будущих серий нашумевшего проекта приятно удивил зрителей. Южнокорейский хит "Игра в кальмара" вышел на платформе Netflix осенью 2021 года.

Предательство и восемь выкидышей: личная драма звезды сериала "Друзья"

Предательство и восемь выкидышей: личная драма звезды сериала "Друзья"
Кортни Кокс из культового сериала "Друзья" прошла нелегкий путь, полный испытаний и падений. 15 июня звезде и любимице миллионов Кортни Кокс из сериала "Друзья" исполнится 59 лет, но она по-прежнему хороша и харизматична, как и много лет назад.

От прошлого до будущего: новинки сериалов на июнь 2023

От прошлого до будущего: новинки сериалов на июнь 2023
Подборка громких сериалов, которые вы сможете посмотреть в числе первых. У каждого жителя нашей планеты есть свои привычки.

"Надо хорошо учиться": Николаю Фоменко досталась сложная роль в новом сериале

"Надо хорошо учиться": Николаю Фоменко досталась сложная роль в новом сериале
Николай Фоменко в разговоре с журналистами поделился впечатлениями от работы в новом проекте. Знаменитый актер продолжает трудиться на благо зрителей – и в театре, и в кино.

Девочка выросла: юная звезда "Закрытой школы" выходит замуж

Девочка выросла: юная звезда "Закрытой школы" выходит замуж
Недавно отметившая юбилей Луиза-Габриэла Бровина объявила о помолвке. Юная звезда российского кино Луиза-Габриэла Бровина, запомнившаяся многим по роли в сериале "Закрытая школа", выходит замуж за своего возлюбленного, музыканта Никиту Макарова.

Выбор читателей

20/06Втр"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем 18/06Вск"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 19/06Пнд"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 18/06Вск"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 18/06ВскРулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой 18/06Вск"Ходили на прогулку": мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу