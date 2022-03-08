Часть распылят, часть закопают: странное завещание умершей звезды "Тайн следствия"

В минувшую среду из жизни ушел известный российский актер Сергей Дьячков. По неподтвержденным данным, причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные перенесенной им коронавирусной инфекцией COVID-19 и спровоцировавшие остановку сердца. На момент смерти Дьячкову было всего 50 лет.
Церемония прощания с актером должна была состояться около полудня в Санкт-Петербургском крематории. Сестра Сергея – Елена – сообщила, что ее брат пожелал кремировать свое тело. Однако выяснилось, что при жизни Дьячков успел составить весьма странное завещание.
Сергей Дьячков попросил развеять его прах над рекой в поселке Винницы Ленинградской области или захоронить его там же в земле. В этом поселении родилась и выросла его мать. В итоге окружение актера решило, что часть останков Дьячкова будет развеяна, а другая часть – захоронена на местном кладбище. А за могилой артиста будет следить его мать, которая проживает неподалеку.
Напомним, что Сергей Дьячков играл МДТ — Театре Европы, а затем перешел в Театр Андрея Миронова. Он широко известен российской публике по ролям в сериалах "Тайны следствия", "Убойная сила", "Бандитский Петербург" и "Агент национальной безопасности".