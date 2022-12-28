Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Россия рыдает: не стало Николая Баскова
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
Огромная скидка: Шаляпин экстренно избавляется от недвижимости
партнеры
Среда
28 декабря
Лента новостей
17:40
Массовая авария в Подмосковье унесла несколько жизней
17:20
"Бьет, заходясь в экстазе": всплыло сатанинское поведение Гузеевой с мужем и детьми
17:00
Анатолий Цой поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
16:40
Развелась с мужем-актером и оказалась на волоске от смерти: испытания звезды "Мажора" Разумовской
16:20
Не жилец: загнанному в угол Меладзе вырыли могилу на чужбине
16:00
Как привести лицо в порядок за три дня до Нового года: 5 рекомендаций косметолога
15:40
"Страшное дело": как живет 85-летняя Светлана Немоляева
15:20
"Не могу надышаться": Стали известны последние слова 61-летнего Гальцева перед кончиной
15:00
Внедорожник Toyota Land Cruiser рухнул в заледеневшую реку – видео
14:40
"Долго не протяну": подцепивший молодую цацу Бондарчук поставил жирную точку
14:20
"Все в тумане": Очнувшийся после интима на стороне Агутин заявил о предательстве любимой
14:00
"Мне стыдно!": Поливающей помоями Россию Ахеджаковой перекрыли кислород
13:40
"Ребенка не планировала так скоро": округлившаяся певица Нюша сыта по горло очередной беременностью
13:20
"Главное условие": Ждущую прибавление скрытную Кабаеву отправляют на лабораторные опыты
13:00
Сомнительный заказчик: Подлый иноагент Галкин вымарал светлую память ушедшего Баскова
12:40
Дава поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
12:20
Доводит до экстаза: узкие штаны SHAMANа лопаются от мощного прибора
12:00
"Меня настигло": побитую в вагоне метро Екатерину Шпицу скрючило в адовых муках
11:40
Сбежавшую от престарелого мужа из-за проблем в постели Славу сдали с потрохами: Скрыла реальную причину
11:20
В гостях в деревенском доме на Крайнем Севере: реальная жизнь
11:00
"Сгорел быстро": у Таисии Повалий умер отец
10:40
"Метастазы": разложившееся тело Шукшиной источает трупную вонь
10:20
"Нападает на меня": жена Николаева с синюшным пузом орет из-за насилия в семье
10:00
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
09:40
Внук сгоревшего от рака в 36 лет Боба Марли внезапно умер в 31 год
09:20
"Не люблю": откровения Джигурды о России потрясли до мурашек
09:00
"Есть где разгуляться": 77-летний Антонов съехался с новой пассией в ожидании малыша
08:43
Зачем успешный предприниматель бросил бизнес и уехал жить на заброшенный хутор в столетний дом
08:20
"Подари своей елке вторую жизнь": как утилизировать новогоднее дерево в Подмосковье
08:00
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача
06:07
Все идет к разводу: почему Кейт Миддлтон раздражает принца Уильяма
04:17
За год квартиры в России подорожали на 14%
02:31
"Квадрат" в элитных высотках дороже 1 млн
00:01
Трифонов день: что нельзя делать 28 декабря
22:00
Россиян призвали быть бдительнее при выборе детских игрушек в подарок
21:40
В аэропортах Москвы из-за погоды отменено или задержано более 60 авиарейсов
20:20
Диана Гурцкая поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
19:40
Названы самые популярные виды онлайн-мошенничества в 2022 году
19:00
"Просто прикол": стала известна истинная причина поспешной свадьбы Волочковой
18:40
Доминантка! Набившую шишку Самбурскую вывели на чистую воду
18:20
Умер артист театра и кино Стефен Грейф
18:00
Сбежавшая из России Бородина довела собственную мать до слез: Все мозги сделала
17:40
Россияне разнесли опустившуюся Долину: Убожество
17:20
"Потеря": смерть раздавила 60-летнюю Свиридову
17:00
Толпа народа и цветы: Россия проводила Гальцева в последний путь
16:40
"Не верится": народ ахнул при виде тела заколотой дочери Успенской
16:20
"Мерзкий, продажный, подлый": Рудковская плюнула в похожего на тряпку для унитаза негодяя Невзорова*
16:00
Закадрившего Барановскую на седьмом десятке Лепса втянули в грязный скандал: Боятся выходить живьем
15:40
"Легкомысленность и необязательность": вышвырнутый из Европы Михалков цинично оскорбил россиян
15:20
"Что там у Киркорова под перьями?": надругавшемуся над крестом Филе-богохульнику намяли раздобревшую моську
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Толпа народа и цветы: Россия проводила Гальцева в последний путь
Схватившаяся за пах с огромным агрегатом Волочкова пустила желтую струю – видео
Прячущую округлившийся животик Алину Кабаеву сдали с потрохами: Еще один на подходе
Получившая "две полоски" после теста Барановская вышла в свет с новым мужчиной: Вот они
"Метастазы": разложившееся тело Шукшиной источает трупную вонь
"Живет по своим законам": всплыла голая правда про меняющую мужчин Волочкову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Развелась с мужем-актером и оказалась на волоске от смерти: испытания звезды "Мажора" Разумовской

Развелась с мужем-актером и оказалась на волоске от смерти: испытания звезды "Мажора" Разумовской

Актрисе не раз приходилось сталкиваться с трудностями в жизни.
прочитано 142 раза

Многие зрители знают Карину Разумовскую по роли капитана полиции Виктории Родионовой в сериале "Мажор". Она добилась успеха в профессии, снялась более чем в 50 проектах и остается востребованной актрисой по сей день. А вот реальная жизнь звезды далеко не всегда складывалась так же легко, как и творческий путь.

ПО ТЕМЕ

"Обрела внутреннюю гармонию": звезда "Мажора" Разумовская об эталоне красоты и пластике

Карина Разумовская начала актерскую карьеру еще в раннем детстве. В возрасте пяти лет она дебютировала в фильме "Торможение в небесах", а затем еще не раз появлялась на экранах с другими детскими ролями. Однако родители долгое время не видели дочь профессиональной актрисой и готовили ее к учебе на переводчика.

Несмотря на мнение родных, Разумовская не отступилась от своей мечты. Она стала студенткой академии театрального искусства и начала активно сниматься уже во время учебы. В 2005 году, когда на экраны вышел сериал "Адъютанты любви", на молодую актрису обрушилась первая популярность. Но по-настоящему известной она стала лишь годы спустя, снявшись в "Мажоре". Именно с этой работой звезду до сих пор ассоциируют многие зрители.

Личная жизнь Карины Разумовской сложилась не сразу. Своего первого избранника, актера Артема Карасева, она встретила еще в студенчестве. В 2005 году, после окончания учебы, возлюбленные стали мужем и женой. Однако брак оказался не слишком крепким.

По словам артистки, они с супругом обладали разными характерами, с трудом находили общий язык и часто ссорились. А в 2011 году союз рухнул окончательно. К счастью, после развода Карине все же удалось наладить личную жизнь.

Вторым мужем актрисы стал ее одноклассник Егор Бурдин. Их романтические отношения зародились еще в школе, но вскоре после поступления в вуз все закончилось. А спустя годы судьба свела бывших возлюбленных снова. Карина и Егор счастливы в браке с 2018 года и воспитывают трехлетнего сына Платона.

Сейчас Карине Разумовской 39 лет. Актриса по-прежнему посвящает себя профессии, но теперь уже не настолько самозабвенно, как на заре карьеры. Этому звезду научил горький опыт. Однажды, снимаясь в одном из эпизодов, она сорвалась с высоты трех метров из-за порвавшегося троса. К счастью, все обошлось. Но самое страшное, что незадолго до этого Разумовская стояла привязанная этим же тросом на крыше шестнадцатиэтажного дома.

Карина Разумовская. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 декабря 2022, 16:40 Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сомнительный заказчик: Подлый иноагент Галкин вымарал светлую память ушедшего Баскова

Время пришло
Шоу-бизнес

"Все в тумане": Очнувшийся после интима на стороне Агутин заявил о предательстве любимой

Откровения певца
Шоу-бизнес

"Ребенка не планировала так скоро": округлившаяся певица Нюша сыта по горло очередной беременностью

Неприятный сюрприз
Шоу-бизнес

"Долго не протяну": подцепивший молодую цацу Бондарчук поставил жирную точку

Прямо под Новый год

Гороскоп

Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
Ретроградный Меркурий еще аукнется: астролог дала совет россиянам
Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го

Здоровье

Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача
"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна
Врач раскрыл неочевидный симптом свиного гриппа

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+