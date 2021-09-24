Неожиданно для всех: Ходченкова побила Бортич перед закрытием "Кинотавра"

Специально к закрытию фестиваля "Кинотавр", проходящего в Сочи, киноканал "Русский бестселлер" организовал опрос с целью узнать истинные предпочтения российских зрителей. Всего в опросе приняли участие 927 человек – они высказали свое мнение относительно самых ярких и интересных режиссеров, актрис и актеров современного отечественного кино.
Неожиданно для всех 38-летняя Светлана Ходченкова побила в рейтинге всех прочих конкуренток, став самой любимой актрисой. Позади себя блондинка оставила Любовь Аксенову, Ирину Горбачеву, Елену Лядову и Оксану Акиньшину, а также Александру Бортич. В целом россияне отдали предпочтение молодым актрисам.
Любимый актером российских зрителей стал 49-летний Константин Хабенский. Он вырвался вперед со значительным отрывом. В число лучших также вошли Юрий Борисов, Владимир Машков, Александр Паль, Сергей Бурунов и Андрей Панин.
Среди отечественных кинорежиссеров наибольший интерес зрителей сегодня, как оказалось, вызывает Алексей Балабанов, известный лентами "Брат" и "Брат 2". Режиссер ушел из жизни в 2013 году, но его фильмы не теряют популярности. Также опрошенные высоко оценили Андрея Звягинцева, Юрия Быкова, Кирилла Серебренникова и Илью Найшуллера.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что истощенная Светлана Ходченкова напугала народ.
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